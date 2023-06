Aslan Sadeghi, totul despre problemele cu legea: "Cu treaba asta m-am trezit" A spus adevărul despre scandalul cu fosta iubită

In articol:

Aslan Sadeghi, celebrul afacerist, a fost invitat la ,,Fiță cu Adiță", unde a vorbit despre problemele lui cu legea și despre cum a ajuns la închisoare. A povestit despre familia lui: părinți, frați, nepoți, dar și despre actuala lui iubită.

Din peisaj nu au lipsit nici surprizele lui Adiță, iar, la final, Aslan Sadeghi ne-a prezentat una dintre cele mai mari iubiri ale lui.

Aslan Sadeghi, totul despre scandalul în care a fost implicat

Aslan Sadeghi a fost în urmă cu câțiva ani implicat într-un scandal de proporții în urma căruia a făcut pușcărie. Tiktokerul a povestit în emisiunea lui Adiță Voicu ce s-a întâmplat de fapt.

"Am avut niște probleme cu legea. A fost o discuție cu mine și cu fosta mea, cu care și acum sunt prieten, dar pentru că eram asociat cu anumite persoane și umblând cu ei, îți dai seama că vrei nu vrei, intri în vizor. Ce s-a întâmplat cu iubita mea nu este un secret. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a întâmplat treaba asta, că cu treaba asta m-am trezit. Practic m-am certat cu ea și am fost acuzat că nu am lăsat-o să plece. Noi și acum suntem în relații bune, au fost niște lucruri neadevărate, am avut de ales ori să fiu eu arestat, ori ea, pentru mărturie mincinoasă. Am ales să fiu eu, pentru că ea avea părinții bolnavi. Într-un fel, mi-a făcut bine închisoarea, pentru că m-a trezit puțin la realitate. Pentru mine a fost cea mai bună lecție de viață. Mi-am supărat familia, pe frații mei mai mari, care au și ei un nume în oraș. De când am venit acasă, am încercat să evit toate anturajele, toți golanii. În ziua de azi, cele mai periculoase sunt anturajele. Un anturaj poate să te ducă într-un drum bun sau rău.", a declarat Aslan Sadeghi.

Aslan Sadeghi: "A m avut probleme în închisoare"

Aslan recunoaște că închisoarea nu a fost ușoară. Întrebat dacă ar mai avea probleme cu legea, de dragul unei persoane dragi, bărbatul nu a stat pe gânduri și a răspuns sincer.

"Îți dai seama că am avut probleme în închisoare. Cine mă cunoaște, știe. Pe mine tiktok-ul m-a temperat foarte mult. Dacă este nevoie vreodată pentru familia mea, pentru frații mei, nepoții, părinții mei, femeia, copiii, n-am ce să mai pierd, că nu am cățel, nu am purcel, îi am doar pe ei și mândria mea.", a mărturisit Aslan Sadeghi, la Fiță cu Adiță.

