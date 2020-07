In articol:

Aspirina este folosită pentru tratarea mai multor afecțiuni și se pare că poate ajuta și în cazul îmbolnăvirii cu noul virus Covid-19.Microbiologul român Vania Atudorei, care este stabilit în Canada, a descoperit, în urma unor analize personale, faptul că aspirina ar putea face parte din categoria medicamentelor care ar ajuta la tratarea virozei cauzate de coronavirus.

Aspirina ar putea trata coronavirusul!

„Mi-am pus întrebarea care sunt simptomele clasice ale virozei COVID-19 și dacă există un medicament singur, capabil să acționeze împotriva tuturor acestor simptome. Răspunsul pe care l-am găsit este surprinzător: da, există!Este vorba de simptome importante precum febră, dureri, inflamații și coagularea sângelui. Ei bine, aspirina combate și febra, și durerile, și inflamația, și mai este și anticoagulantă. Dacă mă întrebați de ce nu se prescrie banala aspirină, nu am să vă răspund… Am să vă las să găsiți singur răspunsul. În discuțiile mele recente cu specialiști din Franța, România, Elveția, Marea Britanie și Germania, mi s-a spus că aspirina are contraindicații, de exemplu, la bolnavii de astm”, a declarat microbiologul Vania Atudorei.

De asemenea, microbiologul român a mai vorbit și despre tratamentul prescris la momentul actual pentru cei infectați cu noul virus provenit din China. În plus, se pare că profesorul susține faptul că unul dintre cele mai neobișnuite medicații face referire la un tratament împotriva viermilor parazitari, dar care poate avea efecte beneficie în tratarea coronavirsului.

„În prezent, există mai multe scheme de tratament împotriva acestui virus. Iată câteva exemple. Agenția federală din SUA pentru medicamente și alimente, FDA, a aprobat, recent, medicamentul Ivermectin, un antiparazitar contra viermilor intestinali, medicament pentru care, în 2015, s-a decernat și un Premiu Nobel pentru Medicină. Studii publicate în Australia, la Melbourne, afirmă că, în numai 48 de ore, acest remediu a scăzut cantitatea de virus cu peste 99%”, a mai declarat Vania Atudorei.