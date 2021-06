Asta este dovadă clară că s-au împăcat! Marius Elisei și-a pus, din nou, verigheta pe deget

In articol:

În urmă cu mai bine de patru luni, Marius Elisei și Oana Roman au decis să divorțeze. Cei doi părinți au considerat că acesta a fost cea mai bună decizie pe care o puteau lua. Însă, cum dragostea învinge întotdeauna, au apărut și primele zvonuri despre o posibilă împăcare.

În ultima perioadă, Oana Roman și fostul ei soț au fost surprinși în tot mai multe ipostaze romantice. Au mers în vacanțe împreună, și-au făcut cadouri, petrec tot mai mult timp împreună și se pare că Marius Elisei a decis să își pună, din nou, verigheta pe deget.

Ba chiar mai mult, au participat și la evenimente mondene împreună. Aceștia au fost prezenți la o gală, miercuri seară, și nu s-au dezlipit nici măcar o secundă unul de celălalt. S-au îmbrățișat și și-au aruncat priviri subtile unui celuilalt. Ei bine, se pare că dragostea plutește în aer!

Marius Elisei, gest romantic pentru Oana Roman

Marius Elisei și-a dat seama că nu o poate lăsa să plece definitiv pe femeia pe care o iubește extrem de tare și care i-a dăruit o fetiță superbă. Astfel, vedeta și-a ascultat inima și a dictat întocmai cum îi spune ea.

Marius Elisei și Oana Roman [Sursa foto: Facebook]

Oana Roman primește aproape zilnic buchete superbe de flori din partea fostului soț și este extrem de fericită de ceea ce se întâmplă în viața ei la momentul actual.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a dezvăluit Marius Elisei.