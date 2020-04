Conform datelor furnizate de Kantar Media, editia de duminica a emisiunii “ Asta-i Romania !”, difuzata in intervalul orar 14:30 – 16:00, a inregistrat 2,9% rating si 9,3% cota de piata, pe targetul National, si 2,8% rating si 9,1% cota de piata, pe targetul All Urban.

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

Subiectele atent documentate de reporterii emisiunii “Asta-i Romania!” au fost urmarite in medie, in fiecare minut al difuzarii, in intervalul orar mentionat mai sus, de peste jumatate de milion de romani din intreaga tara.