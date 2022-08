"Asta îmi lipsea!" Oana Lis, apel disperat pe Facebook! A dat iar de necaz, după ce soțul ei a rămas imobilizat

In articol:

Problemele se țin scai de Oana Lis! După ce a aflat că soțul ei a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile, vedeta a primit încă o lovitură. Ce i s-a întâmplat în urmă cu puțin timp!

Citeste si: "M-a implorat să nu-l părăsesc!" Viorel Lis, îngrozit de gândul că ar putea ajunge la azil! Motivul pentru care nici nu vrea să audă de asta

Oana Lis a rămas cu mașina-n drum

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Blondina se descurcă destul de greu în ultimul timp din punct de vedere financiar, dat fiind faptul că Viorel Lis are nevoie de bani pentru tratamente și pentru recuperare. Acum, vedeta a avut parte de o nouă întâmplare nefericită. Oana le-a cerut ajutorul celor din mediul online, după ce i s-a stricat mașina: "Pe principiul că niciun necaz nu vine singur, după ce "mi s-a stricat" Viorel, acu' mi s-a stricat și mașina și azi cer și eu un sfat bărbaților pricepuți la auto.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: George Simion va avea o nuntă de proporții. La ce costuri se ridică evenimentul cu peste 10.000 de persoane- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Deci, am dat într-o groapă, mi s-a spart baia de ulei, am mai mers 5 minute și nu a mai pornit mașina. Am pus piesa și ulei, dar mașina nu mai pornește. În principiu, în 5 minute, praf, am rămas fără mașină. Deoarece eu, neștiind, am încercat să pornesc mașina, cică s-a calat motorul și va trebui un motor nou și tribună." , a scris Oana Lis, pe contul personal de Facebook.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis: "Nu m-am născut în mașină, pot și fără, dar vă cer un sfat"

Oana Lis a făcut apel la cei care o urmăresc în mediul online, pentru a-i da o mână de ajutor. Soția lui Viorel Lis spune că are nevoie de un sfat, pentru a găsi o rezolvare: "O să am și diagnoza la reprezentanță, dar sigur aceste piese originale sunt foarte scumpe. Vreau să vă cer un sfat. Voi ce ați face în locul meu? Unde se găsesc motoare și bune și mai ieftine? Știți vreun service profi care se ocupă de așa ceva?

Citeste si: Gestul neașteptat făcut de Oana Lis, după ce starea lui Viorel s-a înrăutățit: „Mi-am lăsat verigheta la amanet”. Anunțul făcut în urmă cu câteva ore

Ce să fac? Pur și simplu, am carnet de 23 ani și conduc, dar sunt șocată cum așa repede s-a stricat o mașină ok și nefolosită decât puțin...și disperată…că asta îmi lipsea. Bineînțeles că accept situația, bine că nu am avut accident, nu m-am născut în mașină, pot și fără, dar vă cer un sfat…cum să rezolv această situație…dacă ați trecut cumva prin așa ceva sau vă pricepeți la treburi d-astea. Vă mulțumesc anticipat!", a încheiat Oana Lis.