„Asta înseamnă că e de rău” Diana Matei a vorbit despre momentele tensionate din căsnicia cu Marian Cleante! De la ce pornesc certurile dintre ei?

Diana Matei trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Marian Cleante, împreună cu care s-a căsătorit în urmă cu 17 ani. La începutul relației lor, părinții artistei nu au fost de acord cu noul ei partener de viață, însă vedeta și-a urmat inima, iar acum se poate declara cu adevărat o femeie fericită.

Motivul pentru care Diana Matei și Marian Cleante se ceartă cel mai des

Cei doi se iubesc enorm de mult și se susțin unul pe celălalt, lucru care s-a observat de nenumărate ori în ultimii ani. Recent, cântăreața a dezvăluit care este principalul motiv pentru care încep certurile dintre ea și soțul ei.

Diana Matei și Marian Cleante fac o echipă pe cinste atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Cuplul face parte din aceeași formație muzicală de ani buni, iar de cele mai multe ori acest lucru nu le face prea bine, deoarece cele mai multe certuri pornesc din această cauză. Artista a mărturisit că ea este cea care cedează prima de fiecare dată, dar asta numai datorită faptului că odată cu trecerea timpului și-a dat seama că aceste momente tensionate nu duc nicăieri. Pentru a evita o astfel de situație, vedeta preferă să își lase soțul să se calmeze singur.

„Bineînțeles că ne mai certăm, de la chestiile profesionale. De regulă eu am o chestie. Se întâmplă uneori să fac o ședința cu oamenii, asta înseamnă că e rău. De la prostii ne certăm. Eu cedez prima. Primii ani nu vedeam, el doar. După care s-a făcut un schimb de putere și mă frustra asta. Apoi am stat și m-am gândit și am zis că nu e treaba bună să ne certăm, nu câștigă nimeni. Am zis apoi să îl las să îi treacă nervii și apoi se va face ca mine.”, a declarat cântăreața, potrivit antenastars.ro.

Marian Cleante își răsfață soția de fiecare dată când are ocazia

Diana Matei a dezvăluit că este răsfățată de fiecare dată de către soțul său. Solista are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său de viață, Marian Cleante, despre care spune că este foarte grijuliu cu ea și că îi oferă absolut orice are nevoie.

„Chiar are grijă de mine și vorbeam despre importanța familiei și a faptului că atunci când ai o familie care are grijă de tine este extrem de important, este liniștea oricărui om. Chiar mă hrănește. El m-a învățat să mănânc noaptea, eu nu am mâncat până să îl cunosc. Dacă n-ar fi el, cine ar avea grijă de mine?”, a declarat artista, conform antenastars.ro.

Diana Matei și soțul ei Marian Cleante [Sursa foto: Instagram]

