Viorel s-a angajat. Soțul Vulpiței, nemulțumit de salariu

Viorel s-a angajat în București, dar se pare că bărbatul din Blăgești a uitat cum e la munca de jos. De când a început să cunoască faima, soțul Vulpiței nici nu mai vrea să audă de bani puțini. Bărbatul s-a decis să meargă la muncă în Capitală, ca livrator de mâncare, dar nici nu a rezistat prea mult, căci după prima zi de lucru, acesta a început să se plângă, surpriză...de salariu. Angajatorul lui Viorel este nimeni altul decât Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu.

În prima zi, Viorel a fost instruit și a și livrat deja primele comenzi.

”Am înțeles că vrei să muncești. Uite, ca pentru un prinț, dorința e gata și noi am făcut să se întâmple lucrul ăsta. Am un post pentru tine, am un post de livrator. Tot ce trebuie să faci este să mergi la clienții noștri și să le livrezi mâncarea într-un timp cât mai scurt, dar să le vorbești frumos, să le spui despre noi, căci noi suntem un bussnies la început de drum, am venit de curând în București. Ne respectăm clienții și livrăm întotdeauna mâncarea caldă”, i-a zis angajatorul lui Viorel.

”A apărut o problemă acolo și nu ne-am putut înțelege. Ce vrea el.. am lăsat să văd cum o zis el și nu cred că se acordă tot exact cum zice el. Trebuia să merg 8 ore, să livrez așa, la ce dă el..”, a zis Viorel în platoul emisiunii prezentată de Mirela Vaida.

Mirela Vaida l-a întrebat în direct ce anume îl nemulțumește, iar prezentatoarea a rămas uimită de răspunsul bărbatului din Blăgești. Pe soțul Vulpiței îl nemulțumesc banii puțini pe care îi primește la noul loc de muncă.

”Doar 1.600.. Să vedem acum ce.. La ce-i aici în București, nu e.. Să spunem cu aproximație că e bine. Doamna Mirela, dar dacă duci la om mâncarea acasă și dacă omul se răzgândește, că nu o mai ia? Nu știu, nu știu.. ”, a zis el.

”Ori la muncă, ori la sapă”, a sărit imediat Vulpița, deranjată la culme de nemulțumirile bărbatului ei.