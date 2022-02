Asta nu e comedie! Cum l-a constrâns Laura Andreșan pe Toni Grecu să se mute din propria casă: "Nu am nicio vină să asist la aspecte sexuale nocturne"

In articol:

Toni Grecu a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și în cadrul interviului maraton, umoristul a adus în discuție mai multe aspecte neștiute ale vieții sale. El a povestit cum s-a mutat din blocul în care o avea vecină pe Laura Andreșan, din cauza zgomotelor care se auzeau din locuința starletei.

Toni Grecu, constrâns de Laura Andreșan să se mute din apartament

Toni Grecu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Laura Andreșan locuia într-un apartament situat deasupra locuinței umoristului. În 2007, presa a relatat că Toni Grecu s-a mutat din cauza vecinei, cu care a avut mai multe discuții aprinse înainte de a lua această decizie.

Citeste si: Laura Andreșan suferă după despărțirea de Grasu XXL?! Declarația șocantă a vedetei: "Îmi pare rău.."

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", cu umorul nelipsit, Toni Grecu a relatat episoadele deranjante ale vecinei sale și cum a ajuns să se mute în alt bloc.

"Dacă o fac la 3 dimineața deasupra mea, da mă deranjează, că nu mă lasă să dorm.

Nu am nimic cu oamenii care se iubesc, dar nu deasupra mea că nu am nicio vină să asist la aspecte sexuale nocturne care depășesc bariera fonică suportabilă. Cred că blocul era construit greșit și îmi cer scuze, pentru că am avut la momentul respectiv o discuție mai aprinsă cu persoana în cauza. Cred că asta e viața, sunt momente în care trebuie să-ți ceri iertare, că găsești adevăratul motiv.Blocul era de vină, cu niște planșee subțiri prin care auzeai tot.", a povestit Toni Grecu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Laura Andreșan, despre relația cu Grasu XXL! Care ar fi fost motivul despărțirii, după 13 ani: „Ani de zile am cerut şi eu atenţie...”

Toni Grecu, experiențe neplăcute din cauza vecinilor

Citeste si: VIDEO EXCLUSIV| Toata lumea stie cum arata Toni Grecu! Putini au vazut-o, insa, pe sotia lui! Ea e femeia care are cea mai mare influenta asupra actorului de comedie

După ce a scăpat de vecina Laura Andreșan, Toni Grecu a continuat să aibă surprize din partea vecinilor, dar acum locuiește într-un bloc în care nu mai există astfel de probleme.

"Dacă omul are chef să facă în casa lui ceva să o facă, dar trebuie să stea în apartament bun, într-un buncăr undeva. Eu am fost nu victima vecinei, ci victima constructorilor, ca nu și-au făcut datoria. Acum stau într-un bloc bun. Am mai pățit-o, eu am un somn foarte iepuresc și dacă sunt zgomote nu mă odihnesc și de fiecare dată când m-am mutat am făcut-o din cauza vecinilor de deasupra.", a declarat Toni Grecu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.