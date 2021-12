Astazi, de Craciun, romanii vor rade cu pofta urmarind „Show in targul de Craciun”, de la ora 20:00, la Kanal D! Monica Anghel: "Romanii sunt foarte buni receptori la umor si au nevoie de el”

„Show in Targul de Craciun”, un adevarat regal al comediei, este cadoul oferit telespectatorilor de catre Kanal D in ziua de Craciun. Emisiunea va aduce in fata publicului momente inedite de comedie, muzica si divertisment, inspirate din realitate, toate sub motto-ul „Sa fim veseli ca sa nu fim tristi!”.

Schechiuri memorabile, parodii muzicale, personaje care fac deliciul programelor de stiri, toate acestea sunt puse in scenă de o echipa de actori incredibila si vor da farmec unei seri de Craciun de neuitat.

Prezentatoarele show-ului vor fi frumoasele actrite Diana Dumitrescu si Irina Stefan, cele care il vor insoti pe Mos Craciun in aventura lui magica prin Romania. Din distributie fac parte Catalina Grama-Jojo și Monica Anghel si talentatii actori Lucian Ghimisi, Ovidiu Niculescu, Andreea Doinea, Dragos Musat-Tetelu, Gicu Gojira, Nicu Banea, Alex Dutu, Ramona Hanganu, Lia Sinchevici, Robert Emanuel, 1Q Sapro.

" Dorinta noastra este sa ne simtim bine privind la televizor, sa imbinam bucuria sarbatorii cu frumusetea comediei", a declarat Toni Grecu.

" Va fi un program interesant, cu multa comedie, fete frumoase si talentate si roluri foarte amuzante. Romanii vor regasi multe situatii din realitate, dar puse in scena cu foarte mult umor. Viata nu trebuie luata foarte in serios, avem nevoie sa mai si zambim din cand in cand", a subliniat Diana Dumitrescu, cea care va face deliciul publicului prin naivitatea personajului pe care il va interpreta.

Din show nu va lipsi nici cel mai celebru mos din lume, Mos Craciun, care va aduce in sacul sau toate lucrurile pe care, in aceasta perioada, si le doresc atat de mult romani: zambete, umor, fericire, pentru a petrece un Craciun perfect in sanul familiei.

" Va fi un program fantastic. Facem haz de necaz si tratam subiectele momentului cu ironie fina, umor de calitate si va fi, cu siguranta, un program splendid", a spus Catalina Grama- Jojo.

" Romanii sunt foarte buni receptori la umor si au nevoie de el. Este un show pe care l-am pregatit din suflet", a adaugat una dintre cele mai indragite artiste din Romania, Monica Anghel.

Asadar, intreaga familie este asteptata in fata micilor ecrane pentru a se bucura de „Show in targul de Craciun”, astazi, 25 decembrie, incepand cu ora 20:00! Timp de doua ore, buna dispozitie, umorul si muzica buna ne vor lua in stapanire!

