Este ora două dupa-amiaza, ora siestei la italieni, ora la care familia Bellantoni, pe care o cunoastem astazi, serveste pranzul in curtea casei lor din Bucuresti. Amalia, Domenico Bellantoni si cei doi copii ai lor par veseli si incearca sa isi pastreze zambetul pe fete, desi trec prin cea mai grea perioada din ultimii ani.

„Viata in Romania e buna. E o tara prietenoasa, creste economic. Viata e ok aici, doar ca in ultima perioada, din cauza acestui virus (COVID-19 – n.r.) am ajuns marginalizati, discriminati”, spune italianul.

Domenico Bellantoni, italian get-beget, este unul dintre cei mai apreciati bucatari din lume. El este proprietarul unuia dintre restaurantele italienesti de top din Romania. Domenico Bellantoni a pus pe picioare o afacere de succes, cu retete specific siciliene, care acum pare ca se zdruncina.

Afacerea sotilor Bellantoni risca sa intre in colaps. De cand cu isteria coronavirusului in Europa, in restaurantul lor aproape ca nu mai intra nimeni. Toti angajatii de aici sunt italieni, iar clientii lor se tem sa se mai aseze la masa.

„Foarte multi romani refuza sa mai intre in restaurantul nostru din cauza unei posibile contaminari cu coronavirus, din cauza faptului ca tot persoanlul e italian si ar putea fi purtatori”, spune Amalia.

Amalia si Domenico Bellantoni povestesc ca prietenii lor stabiliti in Romania ar fi discriminati de ai nostri si chiar stigmatizati, pentru simplu fapt ca sunt italieni.

