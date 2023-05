Astazi, de la ora 16:30, in “Instinct de mama”, la Kanal D2, Yeliz, luata in de Nurten

Noi evenimente emotionante se vor petrece, astazi, intr-un nou episod din serialul “instinct de mama”, la Kanal D2.

Emre este complet cucerit de dragostea si blandetea pe care le ofera Hicran micutei Melek si are, la adresa bonei, numai cuvinte de lauda, fapte care o enerveaza peste masuta pe Yeliz.

Yeliz este chemata la Politie pentru a da detalii despre “rapirea” ei. Tanara se teme sa nu fie demascata si face tot posibilul de a evita orice contact cu Soner, fostul sot al lui Hicran, despre care logodnica lui Emre spune ca a rapit-o.

Hicran inca lupta cu himerele trecutului si, desi Soner este in coma, la spital, si se afla sub supravegherea Politiei, aceasta se teme pentru viata ei si a celor dragi.

La conacul familiei Aksoy intervin noi probleme. Matusa lui Emre, Nurten, este ingrijorata despre situatiile grave ce se ivesc mereu in familie, care, dupa parerea acesteia, ii afecteaza pe toti. Nurten se impune in fata lui Emre si ii cere sa rezolve problemele in care este implicata Yeliz si care, in mod cert, pun in pericol siguranta micutei Melek, dar afecteaza si afacerile familiei.

