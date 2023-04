Astazi, de la ora 18:00, la Kanal D2, in “Instinct de mama”, Drama totala pentru Yeliz

Evenimente neasteptate care vor capta atentia privitorilor se vor derula, astazi, de la ora 18:00, intr-un nou episod din serialul “Instinct de mama”, la Kanal D2.

Este drama totala pentru Yeliz care a fost data afara din conacul familiei Aksoy, chiar de catre logodnicul ei. Yeliz nu se astepta la o astfel de pedeapsa din partea viitorului ei sot, chiar daca este constienta ca a gresit enorm atunci cand a incercat sa o acuze pe Hicran de furt.

Aliye, care solidarizeaza cu Yeliz, ambele dorindu-si cu ardoare ca Hicran sa plece definitiv din vietile lor, incearca sa intervina in avantajul logodnicei lui Emre, fara succes, insa. In plus, matusa Nurten sustine intru totul decizia nepotului sau.

Hicran este nevoita sa petreaca maim ult timp alaturi de familie, mai ales ca unchiul ei este grav bolnav. Micuta Melek ii simte lipsa lui Hicran, ceea ce ii demonstreaza inca o data lui Emre ca a luat decilzia corecta de a o pastra bona pentru fetita lui.

Nu ratati astazi, de la ora 18:00, un nou episod emotionant din “Instinct de mama”, numai la Kanal D2.