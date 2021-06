Astazi, de la ora 19:00, noi editii ale emisiunilor difuzate exclusiv pe YouTube Kanal D Romania, in sectiunea theXclusive!

12:01, iun 21, 2021

Daca este luni, atunci e ziua pentru o noua portie de entertainment, odata cu difuzarea noilor episoade ale emisiunilor difuzate exclusiv pe YouTube Kanal D Romania, in sectiunea theXclusive. Noile editii ale emisiunilor “CazaCU Muncă Grea”, “In oglinda”, “Duet cu Alexandra”, “Well done!”, “Detectorul de minciuni” și “Calatoreste, traieste, iubeste!” isi vor surprinde utilizatorii din mediul online cu invitati alesi pe spranceana, dezvaluiri emotionante si distractie la maximum!

Noile editii ale ofertei generoase de emisiuni vor fi difuzate simultan, astazi, de la ora 19:00, pe Youtube Kanal D Romania, in sectiunea theXclusive.

“CazaCU Munca Grea” il va surprinde pe Catalin Cazacu intr-o noua ipostaza, de aceasta data vedeta va intra la apa, la propriu. Cazacu va experimenta, alaturi de muncitorii de la Apa Nova, o zi din viata lor si se va lupta cu greutatile intampinate intr-o zi normala de lucru a acestora. Aflat in canalele ce strabat Capitala, Catalin Cazacu va simti pe propria-i piele ce indura lucratorii care asigura serviciile de alimentare cu apa si canalizare in Bucuresti.

Conchita de Romania - “In oglinda”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mihai Ghita va avea “In oglinda” pe o persoana care socheaza atat prin aparitie, cat si prin alegerile facute cu viata sa. “Conchita de Romania” se va destainui publicului intr-un interviu tulburator.

Sore la “Duet cu Alexandra”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alexandra Ungureau o va avea, de aceasta data, in confortul canapelei de la “Duet cu Alexandra”, pe indragita cantareata Sore, care va accepta provocarile muzicale lansate de gazda emisiunii si va povesti si cum i s-a schimbat viata de cand a devenit mamica.

Nick de la N&D, invitatul lui Chef Florian Lazar [Sursa foto: Captură KANAL D]

Nick, fost solist al trupei N&D, accepta provocarea culinara a lui Chef Florian Lazar si se va intrece pe sine, sub cronometru si sub stricta supraveghere a Chef-ului, pregatind faimoasele spaghetti carbonara.

Silvia Popescu la “Detectorul de minciuni”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Excentrica Silvia Popescu, fosta concurenta si castigatoare “Bravo, ai stil!”, vine la “Detectorul de minciuni”. Evervescenta vedeta se confeseaza si raspunde intrebarilor acide adresate de Mihai Hinda, sub acele sensibile ale testului poligraf!

Mihaela si Marian Craciun la “Calatoreste, traiesti, iubeste”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mihaela si Marian Craciun, calatorii neobositi de la “Calatoreste, traiesti, iubeste”, vor ajunge de aceasta data la Iasi, acolo unde vor descoperi orasul din inima Moldovei si se vor bucura de preparate delicioase.