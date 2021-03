Astazi, de Martisor, Kanal D implineste 14 ani!

13:06, mar 1, 2021

Kanal D implineste astazi, de 1 martie, 14 ani de existenta pe piata media din Romania si celebreaza in emisiunile statiei o calatorie impresionanta, de-a lungul careia a oferit milioanelor de telespectatori un spectacol al televiziunii la superlativ, cu formate revolutionare, diversitate, unicitate si informatie relevanta!

Sarbatoarea are o dubla semnificatie, pentru ca odata cu cei 14 ani Kanal D, Radio Impuls implineste doi ani de cand s-a alaturat Grupului Dogan Media, o perioada in care statia a crescut semnificativ si in care si-a castigat de la o zi la alta un public

tot mai fidel, pe calea undelor radio.

Anul 2021 a inceput in forta, Kanal D si-a consolidat pozitia in top trei televiziuni generaliste din Romania, adesea situandu-se pe prima si a doua pozitie in topul audientelor atat in Day Time, cat si in Prime Time. In primele doua luni ale anului 2021, Kanal D s-a plasat pe locul 1 in Prime Time (20:00-24:00), pe targetul National, cu 8.8% Rating and 20,0% cota de piata.

Radio Impuls a avut, de asemenea, o crestere importanta, la nivelul publicului Comercial din Bucuresti, de 120%, in valul 3 din 2020 (31 august-13 decembrie) fata de valul 2 (27 aprilie -16 august 2020), si o crestere de 69% fata de valul 3 din 2019 (26 august – 15 decembrie).

Emisiuni cu traditie precum „Teo Show”, „Asta-i Romania”, „Roata Norocului”, formate inovatoare ca „Survivor Romania”, „Bravo, ai stil!” sau „40 de intrebari cu Denise Rifai”, reality show-uri in care se regasesc milioane de romani, precum „Trairi alaturi de Andeea Mantea”, „Puterea dragostei”, „In cautarea adevarului”, au facut si fac viata celor ce ne privesc din fata micilor ecrane mai frumoasa. Serialele turcesti, cu un succes urias la public, si marca diferentiatoare pentru Kanal D, continua sa cucereasca tot mai mult public.

Stirile Kanal D isi continua misiunea nobila de a informa obiectiv, de a transmite stiri relevante, din surse sigure, unui public tot mai avid de informatie.

Focusul pe componenta online a Kanal D a fost si este parte importanta a strategiei de dezoltare a statiei. Atat site-urile Kanal D (kanald.ro, stirilekanald.ro, wowbiz.ro, kfetele.ro, radioimpuls.ro), paginile de Facebook, Instagram si YouTube ale postului, precum si continutul video exclusiv online constituie surse complementare de divertisment, generatoare de adevarate comunitati Social Media.

Astfel, Kanal D functioneaza ca o platforma media complexa ce acopera medii diferite de acces si prezentare, dar si continut diversificat.

Astazi, 1 martie, intr-o zi speciala in care intampinam primavara si in care ne bucuram de cei 14 ani de succes Kanal D, toate vedetele statiei vor sarbatori alaturi de telespecatori in cadrul „Teo Show”. Cei din fata micilor ecrane vor trai emotia celor mai frumoase povesti despre colegialitate, culisele succesului si bucuria de a fi impreuna!

Radio Impuls

La Radio Impuls, ascultatorii fac un Playlist de Colectie. Editii speciale ale postului Radio Impuls sunt realizate impreuna cu ascultatorii fideli si cu cei care urmaresc pagina de Instagram @radioimpulsromania, ei putand castiga si premii speciale in aceasta zi aniversara.