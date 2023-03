Astăzi este o actriță de succes, însă puțini știu din ce își câștiga Monica Davidescu banii în tinerețe: „Am făcut acest lucru și pe perioada facultății ca să mă întrețin”

In articol:

Monica Davidescu este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute actrițe din țara noastră. Aceasta se bucură să fie pe scenă și este cu adevărat pasionată de lumea teatrului, în care activează de decenii întregi.

Chiar dacă și atunci când era foarte tânără avea aceeași dragoste pentru actorie, primii bani ai soției lui Aurelian Temișan au venit dintr-un domeniu extrem de diferit, despre care foarte puțină lume știe.

Monica Davidescu a început să muncească încă din perioada facultății

Cu 30 de ani în urmă, Monica Davidescu era studentă. Înainte să înceapă o relație cu cel care avea să îi devină partener de viață, aceasta nu a cochetat prea mult cu scena de teatru, însă își desfășura activitatea tot pe un podium.

Monica era model în tinerețe și avea destul de mult succes.

Defilările i-au adus primii bani, însă au și dat naștere la multe prietenii între soția lui Temișan și mai mulți designeri vestimentari din țara noastră.

Vedeta mărturisește că a renunțat la modeling în momentul în care a realizat că marea sa iubire este actoria, prima ocupație a actriței rămânând doar un hobby pentru Monica.

„Am împlinit 30 de ani de când mi-am câștigat cumva primii bănuți pe scenă. Am făcut acest lucru și pe perioada facultății ca să mă întrețin și am dezvoltat mai multe prietenii cu mulți designeri din România și mă bucur tare mult că am putut participa în show-urile multora dintre ei. La 20 de ani am urcat prima oară pe scenă, pe Eli Lăslean am cunoscut-o câțiva ani mai târziu, cred că de prin 95 – 97 prezint pentru Eli. În timpul facultății eram manechin într-un magazin, manechin în vitrină, de altfel a fost cumva concepția mea pentru că mă plictiseam. Împreună cu o colegă, ne îmbrăcam frumos și defilam în magazine, oamenii vedeau cum cade sacoul pe cineva, asta se întâmpla în 94-95. Și ne plictiseam, la un moment dat ne-am așezat în vitrină lângă manechine și deja era spectacol scena. Nu, pe mine m-a tentat mai mult scena de teatru”, a declarat actrița, pentru Impact.ro.

