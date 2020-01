Astăzi, la “Bravo, ai stil! Celebrities”, Andreea Tonciu vine cu o armată de make-up artiști!

In aceasta seara, la ora 22:00, la Kanal D telespectatorii le vor putea urmari pe cele noua concurente “Bravo, ai stil! Celebrities”, cu intreg arsenalul stilistic, defiland in fata juratilor, pentru a demonstra ca au stil si ca isi merita locul in competitie.