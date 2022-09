„Astăzi mă doare ca niciodată” Cristina Șișcanu nu înțelege ce se întâmplă cu ea! Soția lui Mădălin Ionescu s-a confesat fanilor de pe internet

In articol:

Crsitina Șișcanu a demonstrat de când se află în lumina reflectoarelor că este o femeie cât se poate de puternică.

Vedeta și-a croit un drum în televiziune, va chiar a reușit cu iubire și putere să întemeieze și o familie cu Mădălin Ionescu, prezentatorul care a venit în cuplu cu doi copii, cărora fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” le-a devenit imediat mamă.

Cristina Șișcanu nu înțelege ce se întâmplă cu ea [Sursa foto: Facebook]

Cristina Șișcanu se confruntă cu mari dureri de cap

Pe lângă aceste lucruri, Cristina Șișcanu a demonstrat și pe parcursul mai multor show-uri TV că poate îndura și trece peste orice. Astfel că nimeni nu poate spune că acum este o femeie care se vrea protejată ori alintată.

Însă, până și la case mai mare se mai abate câte un necaz. Astfel că acum, pe Instagram, Cristina Șișcanu s-a plâns în fața celor care o urmăresc, foarte mulți la număr, de problema care o face să treacă prin dureri greu de suportat.

Pentru că este non stop în legătură cu admiratorii ei, împărtășindu-le diferite situații, gânduri ori impresii, acum, aflată la volanul mașinii, stând în trafic, Cristina Șișcanu le-a dedicat câteva minute din timpul ei liber fanilor din online, stând puțin la povești.

Doar că de data aceasta nu le-a adus deloc vești bune. Soția lui Mădălin Ionescu li s-a plâns celor din online, din cauza durerii de cap pe care o are.

Prezentatoarea spune că este genul de persoană care nu apeleqază des la pastilele pentru durere.

Ea menționează că foarte, foarte rar i se întâmplă să aibă probleme de sănătate sau să o doară câte ceva. Iar atunci când acest lucru are loc, nu are parte de senzații insuportabile. Însă asta până acum, când, pur și simplu, nu mai poate să trăiască cu durerea de cap pe care o are.

”Să vă spun că mă simt excelent, nu vă pot minți! Pentru că am o durere de cap pe care abia o suport. Eu nu am de obicei dureri de cap, să iau pastile. Nu știu dacă iau două pastile pe an de durere de cap sau alte dureri, dar astăzi mă doare ca niciodată capul”, a spus Cristina Șișcanu pe pagina personal de Instagram.