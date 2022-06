In articol:

Gică Petrescu a fost un cântăreț și compozitor român de muzică ușoară și populară. Cariera sa a durat șapte decenii, ani de glorie în care și-a construit un repertoriu remarcabil. La orice petrecere mergi, auzi melodiile lui care mențin atmosfera și distrează pe oricine.

16 ani de la moartea lui Gică Petrescu

Gică Petrescu s-a născut pe 2 aprilie 1915, la București, într-o familie cu tatăl de meserie poștaș și mama bună cunoscătoare a pianului. Primele învățături au fost cu mama sa, de limba franceză, și tot aceasta l-a introdus în lumea muzicii.

În 1931, cântă într-un ansamblu școlar al Liceului „Gheorghe Șincai”, la chitară și vocal. La o serbare este descoperit de Ion Vasilescu, compozitorul care l-a introdus în industrie. L-a dus la radio, unde a cântat cu Iulian Ghindă, fost pianist și dirijor.

Doi ani mai târziu, este angajat ca solist vocal într-un local de lux din București, cântând cu orchestra James Kok. Înainte de a fi angajat, Petrescu renunță la Facultatea de Drept pentru a se dedica total muzicii. "Decât să ajungi un avocățel mediocru, mai bine apucă-te serios de muzică.

16 ani de la moartea celebrului artist, Gică Petrescu [Sursa foto: MediaFax Foto]

Un strop de talent, n-o să-l înveți la seminar, în nici o facultate. Cultivă-l și folosește-te de el", l-a sfătuit tatăl său.

Din păcate, devine unica sursă financiară de venit la 21 de ani, din cauză că tatăl său rămâne paralizat. Tot la vârsta asta este recrutat la Regimentul I- Vânători de gardă, de dezarmat.

Începând cu anul 1937, numele său devine tot mai cunoscut. Pleacă în Germania să înregistreze mai multe melodii, în 1939. Gică Petrescu a fost succesorul Mariei Tănase la estrada restaurantului „Neptun” din Piața Buzești, unde cânta cu orchestra violonistului și dirijorului Victor Predescu.

În anii 1956 și 1959, pleacă într-un turneu lung cu Ion Dacian, Trio Grigoiu și alții, interpretând celebrul concert al popoarelor. 6 ani mai târziu, este pe picior de plecare într-un alt turneu, în Franța. A cântat pe scena celebrului music-hall „Olympia”, alături de Stela Popescu și Mircea Crișan. De atunci, muzicianul a avut multe concerte, spectacole pe care le-a susținut alături de alți mari artiști ai perioadei.



În perioada anilor 1966-1971, înregistrează la Electrecord piesele care l-au făcut celebru: "Căsuța noastră", "Of, of, of măi șprițule", "Dă-i cu șprițul pân' la ziuă", "Uite-așa aș vrea să mor" și "Du-mă acasă măi tramvai".

La 84 de ani, semnează un contract de înregistrare a 3 CD-uri cu cele mai dragi melodii cântate în toată cariera sa. În 2003, primește „Steaua României în grad de cavaler”, distincție înmânată de Ion Iliescu, președintele de atunci al României.

În anii următori, apare tot mai rar în public, auto-izolându-se din cauza bolii. Pe 18 iunie 2006, moare, chiar înainte să i se acorde „Cântecul e viața mea”. Este înmormântat în Cimitirul Bellu.

Lucruri neștiute despre Gică Petrescu

În anul 1946, la barul-grădină ”Arizona” apare ultima noutate tehnică: microfonul. Celebrele melodii ”La margine de București”, ”Suflet candriu, de papugiu” și ”Costică, Costică” devin foarte cunoscute. Gică Petrescu a fost căsătorit timp de 34 de ani cu o sigură femeie, iubirea vieții sale, scriitoarea Cezarina Moldoveanu



