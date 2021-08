Astăzi se împlinesc 29 de ani de la moartea artistei Anda Călugăreanu. Cancerul a răpus-o la doar 45 de ani: "Fă în așa fel ca, după moartea mea, lumea să nu mă uite"

Anda Călugăreanu s-a stins din viață în urmă cu 29 de ani lăsând un gol imens pe scena românească [Sursa foto: Captură YouTube] 07:20, aug 15, 2021 Autor: Ioana Stan

Astăzi se împlinesc 29 de ani de la moartea artistei Anda Călugăreanu.

29 de ani de la moartea Andei Călugăreanu. Artista s-a stins în brațele soțului

La doar 45 de ani, o boală necruțătoare a învins, chiar în ziua de 15 august, de Sfânta Maria.

Astăzi se împlinesc 29 de ani de la moartea artistei Anda Călugăreanu

Anda Călugăreanu a fost un artist complex. A cântat și a jucat teatru alături de nume mari ale scenei românești.

În 1965 Anda Călugăreanu a debutat alături de Cornel Fugaru, liderul trupei Sincron. La scurt timp, grație talentului ei, a devenit atarcția televiziunilor alături de Dan Tufaru, primul ei soț, și Florian Pittiș. De asemenea, ea a făcut cuplete cu marele Toma Caragiu.

Anda Călugăreanu a fost căsătorită cu Dan Tufaru, cu care a făcut o fată, pe Ioana Trufaru. Despărțirea de soțul său a reprezentat una dintre cele mai mari dureri ale ei, pentru că acesta s-a îndrăgostit de o altă femeie, Vasilica Tastaman.

Ulterior, Anda Călugăreanu și-a refăcut viața alături de Alexandru Medeleanu, cel care i-a fost alături până la sfârșitul vieții.

Problemele de sănătate ale Andei Călugăreanu s-au agravat în martie 1992 după ce s-a întors dintr-un turneu din Israel.

Soțul ei a povestit într-un interviu că la primele semne ale bolii medicii i-au pus diagnostic de răceală și i-au dat tratament, care nu a funcționat.

Deși a mers la mai mulți medici din România, diagnosticul adevărat l-a primit în Grecia.

“Ne-am dus la spitalul de plămăni, unde i s-a făcut o analiză destul de traumatizantă. Era ca un fel de operaţie. A durut-o foarte tare, şi trei zile a expectorat sânge. Peste o săptămănă urma să primim rezultatul investigaţiei. Ne-am dus, dar ni s-a spus că analiza se pierduse. Îmi venea să-i omor pe medici.

Anda n-a vrut să repete investigaţia. Am mers şi la alţi doctori, dar niciunul nu ne-a pus un diagnostic. Abia în Grecia mi s-a spus că are cancer. Ea a ştiut tot timpul că este grav bolnavă, deşi nu i-am zis exact ce are. Ne minţeam unul pe altul. Ne făceam că nu ştim. Avea dureri aşa de mari, încât nici eu nu mai suportam. Mă simţeam inutil. A încercat să se sinucidă. Şi-a pus o batistă în gură. Am reuşit s-o salvăm. Era păcat să moară aşa.”, a mărturisit Alexandru Medeleanu, într-un interviu pentru jurnalul.ro.

Soțul Andei Călugăreanu: "Ultima dorinţă a ei a fost să fac în aşa fel încât lumea să n-o uite"

Anda Călugăreanu a murit în 1992, după ce a pierdut lupta cu cancerul[Sursa foto: Captură YouTube]

Soțul artistei a ajuns până la biofizicianul Carol Przbilla. Tratamentul făcut de acesta părea să dea rezultate, însă organismul Andei Călugăreanu a cedat. A murit pe canapea, în brațele soțului, nu înainte de a rosti marile ei dorințe.

“La 14 august, Przbilla ne-a recomandat să mai facem o radiografie la plămăn. Am făcut-o şi ne-a dat verdictul: “Dacă mai rezistăm patru zile, gata, am scăpat.” A doua zi, la ora 5 dimineaţa, Anda a murit. Nu mi-am luat la revedere. N-am putut. Am stat cu ea până în ultima clipă. Ultima dorinţă a ei a fost să fac în aşa fel încât lumea să n-o uite. Mi-a mai zis în ce s-o îmbrac și să am grijă de Ioana. A murit pe canapea, în braţele mele.”, a mărturisit Alexandru Medeleanu.

Ioana Trufaru, mărturisiri de la prima întâlnire cu femeia care i-a despărțit pe Anda Călugăreanu și Dan Tufaru

Ioana Trufaru, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Trufaru, a povestit într-un interviu cum a decurs întâlnirea dintre ea și femeia care i-a despărțit părinții.

"Mă bucur din tot sufletul că am cunoscut-o pe Vasilica Tastaman exact cu câteva luni înainte să nu mai fie şi întâlnirea mea cu ea a fost foarte plăcută, neaşteptat de plăcută. A fost întâmplarea fericită să mă duc să-i cer un autograf şi să-i spun atât: eu sunt Ioana, fiica Andei şi a lui Dan Tufaru, la care ea mi-a pus mâna pe obraz, a lacrimat şi a spus: ‘să nu-mi porţi pică, să nu fii supărată pe mine, eu nu am nici o vină că s-a întâmplat aşa, aşa a fost să fie.”, povestea Ioana într-un interviu.