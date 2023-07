Astăzi va fi judecat soțul Danei Roba, în fața instanței! Ce decizie vor lua magistrații

In articol:

După ce a petrecut o lună în arest preventiv, soțul Danei Roba va ajunge astăzi magistraților, așteptându-și sentința în urma deciziei acestora.

Astăzi se decide soarta soțului Danei Roba, după ce, în urmă cu o lună, și-a bătut cu bestialitate soția cu un ciocan, make-up artista fiind la un pas de moarte.

În ciuda faptului că niciun medic nu erau optimist în ceea ce privește șansele sale la supraviețuire, o minuna face ca Dana să fie astăzi în viață. Daniel Balaciu va ajunge în fața magistraților după ce, în urma atacului, a fost pus în rest preventiv pentru 30 de zile.

Daniel Balaciu susține că a fost legitimă apărare

Recent, soțul Danei Roba a făcut o serie de declarații surpinzătoare, prin care își susține nevinovăția, dorindu-și să fie cercetat în libertate. Bărbatul a declarat că atacul asupra soției sale a fost în legitimă apărare, după ce aceasta a început să-l bată cu o jucărie din lemn.

Bărbatul susține că actele de violență ale soției sale l-au adus în situația în care să pună mâna pe un obiect din casă și să se apere, fiind convins în acel moment că intenția Danei Roba este să-l omoare. Momentul în care a sunat la 112 a fost momentul în care și-a văzut soția într-o baltă de sânge.

„A început să mă scuipe și să mă lovească cu o jucărie de lemn în zona capului și a mâinilor, iar eu am încercat să mă apăr. Când am văzut că nu se mai oprește, eu am luat un obiect ca să mă apăr și am început să o lovesc înapoi.

Nu mai țin minte ce s-a întâmplat după, deoarece a fost în legitimă apărare, soția fiind foarte violentă. Trebuie să menționez faptul că am început să conștientizez ce se întâmplă în momentul în care am văzut-o pe Dana în pat plină de sânge. În momentul acela am sunat la 112 și am chemat ambulanța.

Nu îmi aduc aminte cu ce obiect am lovit-o pe soția mea. În acel moment, eu eram convins că Dana mă poate omorî. Nu am intenționat niciodată să o lovesc și nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. Tot ce știu este că mi-a fost frică pentru viața mea.”, a declarat Daniel Balaciu, soțul Danei Roba.

