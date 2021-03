Astroloaga Mariana Cojocaru a trecut prin momente cumplite! A fost bătută de soț la doar o zi după nuntă: "A fost violent"

In articol:

Astroloaga Mariana Cojocaru a fost bătută de soț la doar o zi după nuntă. Primele declarații despre momente dificile prin care a trecut.

Mariana Cojocaru, agresată de soț

La momentul actual, Mariana Cojocaru se poate declara o femeie fericită și împlinită. Însă, de-a lungul vieții sale, astroloaga a avut parte și de momente mai puțin plăcute.

Căsătoria cu fostul ei soț nu a fost una deloc plină de fericire și bucurie, ci dimpotrivă.

Vedeta recunoaște că s-a căsătorit cu fostul ei partener pe grabă, fără să se iubească foarte tare. Chiar după nuntă, Mariana Cojocaru declară că a fost agresată fizic. Timp de câțiva ani a stat alături de fostul ei soț, doar pentru a-și vedea fetița fericită, chiar dacă situația nu era deloc una buna. Au dormit în camere diferite, iar, într-un final, au decis să pună punct relației.

Astroloaga Mariana Cojocaru

”Cu soțul meu m-am căăstorit sub presiune. El era la școala de piloți de aviație de la Boboc. Eu eram în clasa a 12-a. Ne-am căsătorit peste noapte, fără să ne iubim foarte tare. Pe fetiță am născut-o la 21 de ani. Problemele au fost de-a doua zi după nuntă, dar am vrut să-mi văd fata mare. Eu preferam să nu comunic ca să nu mă cert cu el. A fost violent de-a doua zi după nuntă. A rupt cămașa de mire, pentru că a zis că l-am îmbrăcat ca pe un papițoi la nuntă. Pe urmă mi-a fost rușine să le spun părinților de problemele din casă. Relația era una de formă. La un moment dat am fost fiecare cu domitorul lui”, a spus Mariana Cojocaru.