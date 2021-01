Astrologul Mariana Cojocaru povestește despre momentele cumplite din viața ei. A fost în moarte clinică după un accident rutier și bătută de soțul ei

Iată cum a trecut Mariana Cojocaru prin aceste cumpene! Astrologul mărturisește că a vorbit cu Dumnezeu

In articol:

Astrologul Mariana Cojocaru a trecut prin clipe teribile de-a lungul vieții. Destinul ei a fost unul greu, iar drumul ei prin viață a fost presărat cu multe obstacole. Întâmplările din viața ei sunt dovada vie că astrele uneori nu lucrează doar în favoarea noastră, ci ne pot pune la încercare.

„Doar ma supuneam, numai el avea dreptate”

Important este să ieșim de fiecare dată învingători și cu zâmbetul pe buze, exact așa cum a reușit și Mariana Cojocaru.

Căsătoria a fost prima mare încercare din viața ei. De mică a fost învățată că familia este cea mai importantă și indiferent de ce se întâmplă într-un mariaj trebuie să continue să lupte. A răbdat, chiar dacă nu i-a fost ușor, însă când lucrurile au escaladat a pus punct.

„Soţul nu era mereu agresiv, avea limbaj agresiv, dar nu puteai să-i explici frumos o chestiune importantă pentru familie, doar ma supuneam, numai el avea dreptate. Şi dacă era cum spuneam eu, nu-mi dadea dreptate, că nu voia. La un moment dat, când a ripostat la ceva, eu i-am spus niste lucruri, eram mai liberă, nu ceva ieşit din comun, nu să spui „Doamne, l-am făcut alibie de porci” si m-a lovit. Am spus că dacă nu iau atitudine, nu e corect faţă de mine. În momentul când a ripostat şi m-a lovit, am chemat 112, a venit poliţia si l-a ridicat”, a dezvăluit Mariana Cojocaru.

Singura ei alinare era munca ei, pe care o făcea cu pasiune și din dorința de a ajuta cât mai mulți oameni: „Bucuria era cariera, mă bucuram că plecam de acasă, că fac lucruri ale mele, că aveam viaţa mea care nu avea nimic de-a face cu viaţa lui”.

Mariana Cojocaru a ajuns în comă la spital [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Mariana Cojocaru, în comă 4 ore

Însă viața nu-și terminase încercările la care avea să o supună pe Mariana Cojocaru. Aceasta a văzut moartea cu ochii, în urma unui accident rutier care a bagat-o în moarte clinică.

„Fiecare avem astrogramă , fiecare avem o misiune de îndeplinit, nu venim pe pământ de dragul de a veni, ci să evoluăm cât putem de bine. De aia când am avut accidentul, de exemplu, cu o noapte înainte am visat, eram la Iași cu prieteni la o aniversare spre finele lui februarie, pe 26 februarie, și noaptea înainte să ne întoarcem am avut un vis cu un manechin de magazin căruia i se capșa pielea capului. Le-am spus prietenilor că nu vreau la București cu mașînă, ci cu trenul, ei s-au uitat ciudat la mine, iar eu, de rușine, am venit cu mașînă și s-a produs accidentul. Cred că era undeva in jurul vârstei de 33-34 de ani și m-am gândit dacă am avut astfel de accident și am primit mesaj trebuie să țin cont de niște mesaje, să nu lăsăm lucrurile la voia întâmplării,nu putem fi rupți de mesajul universului, de ce dorim cum să devenim, cum să evoluăm mai bine. Simt că din momentul respectiv capacităţile mele au crescut mult, am stat in comă 4-5 ore, nu mai știu, știu că era noapte și la prânz m-am trezit, iar când am revenit știam ce am cerut, ce am comunicat cu divinitatea și ce am de făcut din punctul respectiv încolo”,a spus aceasta.

Astrologul a vorbit cu Dumnezeu

Accidentul s-a produs din cauza fenomenelor meteo nefavorabile. Mașina în care se afla astrologul a alunecat pe gheață, din cauza ploii torențiale, și s-a izbit de un copac. Mariana Cojocaru se afla pe bancheta din spate a mașinii, iar cuiul tetierei scaunului din dreapta i-a intrat diect în față. În urma accidentului, aceasta a ajuns de urgență la spital în moarte clinică.

Astrologol a vorbit cu Dumnezeu [Sursa foto: Facebook]

„Am trăit pe propria piele câteva experienţe spirutuale care nu sunt la îndemâna oricui: moartea clinică şi decorporalizarea. După accidentul de masină, am fost în comă la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Căci mă aflam undeva la graniţa dintre viaţă şi moarte. Când mi-am revenit, am ştiut din start ce trebuie să fac: să devin astrolog, numerolog si psiholog”, a dezvăluit Mariana Cojocaru.

Citeste si:Celebra astroloagă Mariana Cojocaru a prevestit divorțul cuplului Andreea Bălan-George Burcea chiar după nunta lor! Avem dovada!

Atunci a realizat care este menirea ei în viață și drumul pe care trebuia să meargă, iar călătoria ei ca astrolog a început după accident.

„Am făcut iniţierile, cu tehnici de meditaţie, cursuri de astrologie karmică şi nu numai… De la un călugăr ales, am înţeles ce este Dharma şi Karma. Cum fucţionează destinul şi cum putem să-l îmbunătăţim. Era pe Muntele Albastru un templu foarte renumit, unde thailandezii ofereau ofrande. Cât primeau călugării într-o sigură zi, la răsăritul soarelui, atât mâncau în acea zi. L-am întrebat de vieţile viitoare, pentru că ştiam că marii iniţiaţi ştiau secretul. A zâmbit precum Dalai Lama şi mi-a spus aşa;” Când vei şti totul despre trecutul unui om, vei înţelege exact cum vor arăta prezentul şi viitorul. Inclusiv vei şti să vezi şi vieţile viitoare. Am vizitat cele mai mari temple. De departe, cel mai ales, este cel în care mi-am cumpărat dreptul la fiecare viaţă”, a mai spus astrologul.

Sursa: Romaniatv.net