Dupa ce toata Romania a vazut clipul in care Marica este prins in camera de hotel cu sotia prietenului sau, Ninel, sotii Muntean au dat un comunicat si anunta ca vor sa ii dea in judecata pe cei care au publicat imaginile cu pricina. Ana si Florin Muntean vor ca toate detaliile despre familia lor sa dispara din presa.

"Ne vom asigura că toate mențiunile referitoare la familia noastră vor dispărea din presa scrisă și audiovizuală, că toate persoanele vinovate vor fi trase la răspundere civilă și penală și că ne vom putea continua viața de familie împreună fără a da socoteală nimănui”, au spus Ana Muntean si sotul ei.

"Doamna Ana Muntean vorbeste de demnitate? A iertat-o omul, o iubeste, bravo lui! Dar sa dai comunicat ca vrei sa traiesti cu demnitate? Serios?"

Fostul fotbalist Robert Nita a facut misto de Ciprian Marica spunand ca ar trebui sa se imprieteneasca doar cu barbati care nu au iubite sau sotii.

Intr-un interviu pentru PRO X, fostul rapidist Robert Nita o ataca si pe Ana Muntean, amanta lui Marica.

„Se întâmplă să mai joci în deplasare, Marica a făcut-o. Dacă a făcut-o bine sau nu, nu știm. Poate ne spune doamna care era cu el pe acolo. Înainte se făcea la fel, dar nu era tehnologia așa avansată. Cu un telefon d-ăsta inteligent știe toată lumea ce faci, unde te duci… Mai trebuia să ne dea și raportul: cum e cu GPS-ul ăla, câte intrări, câte ieșiri…

Sunt lucruri în viața oricărei familii, se întâmplă. Am văzut că Marica mai are antecedente, cel puțin vreo două. Să ți-o ferească lumea de Marica! O să rămână fără prieteni Marica sau o să aibă doar prieteni care sunt singuri. Am văzut și comunicatul familiei vizate… doamna vorbește de demnitate? Mai bine o lăsa așa! Cine a dat clipul ăla in presă? Doar nu eu sau voi. Soțul l-o fi arătat unui prieten, unui cunoscut, na că a ajuns în presă.

A iertat-o omul, o iubește, bravo lui. Dar să dai comunicat că vrei să trăiești cu demnitate? Serios? După ce te-a filmat domnul în cameră cu altcineva zici de demnitate? Asta e țara în care trăim. Marica s-a dus și el să traga la poartă la o cunoștință, astea sunt vremurile, ce să facem?”, a spus Nita, citat de ProSport.

Ciprian Marica vrea sa o dea in judecata pe Ana Muntean

In timp ce Ana si Florin Muntean spun ca vor lua masurile legale pentru a opri publicarea informatiilor despre familia lor, Ciprian Marica este convins ca fosta amanta este responsabila de aparitia clipului de la hotel in presa. Fostul international are de gand sa o dea in judecata, la randul lui, pe Ana Muntean.

„Ciprian este convins că Ana este cea care a făcut publică filmarea. Fie pentru celebritate, fie pentru bani. O consideră o femeie fără scrupule. El și-a luat deja o echipă de avocați, car vor depune plângere penală. În urma anchetei, dacă se demonstrează că familia Munteanu a dat presei filmarea, el este dispus să îi dea pe aceștia în judecată. Cineva vrea să îi prejudicieze imaginea și este dispus să meargă până în pânzele ale pentru a afla cine anume dorește să îi facă rău și de ce”, au dezvăluit surse apropiate fotbalistului, pentru impact.ro.

Recent aparuse in presa informatia potrivit careia sotul inselat, Ninel Muntean, ar fi fost cel care a dat publicitatii inregistrarea de la hotel, dupa ce Ana Muntean ar fi calcat stramb iar.

În prezent cei doi soți, împreună, luăm toate măsurile legale și juridice împotriva acestui atentat grav la viața privată, a cărei protecție este asigurată oricărui cetățean român de Constituția României, Carta Europeană a Drepturilor Omului și Regulamentul European de Protecție a datelor”, au spus si avocatii familiei Muntean.