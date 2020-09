Patru oameni au fost înjunghiați, la Paris

Patru oameni au fost înjunghiați vineri, 25 septembrie, la Paris, lângă fostul sediu al publicației Charlie Hebdo. Autoritățile au reținut doi suspecți. După atacul din 2015, în care au fost ucise 12 persoane, redacția revistei de satiră a fost mutată la o adresa secretă.

Atacul s-a produs în zona bulevardului Richard Lenoir din arondismentul 11 din Paris. Presa franceză scrie că, după ce autoităţile au crezut iniţial că doi atacatori au fost implicaţi în atac, ele cred că este vorba despre un singur atacator, care a fost arestat în Piaţa Bastilia.

Martorii au povestit cum s-a petrecut totul

Un bărbatul, care locuiește în zonă, spune că trăiește „amintiri traumatice”. „Fiul meu făcea sport în apropiere, în momentul incidentului. A auzit oameni țipând și a văzut un bărbat fugind cu un cuțit mare. A văzut o femeie și un bărbat răniți”, a spus acesta.

Un alt martor spune ca atacatorul a fost urmărit de oamenii care au asistat la scenă. Auzind țipete, acesta a ieșit pe balcon. El a declarat pentru BFMTV: „Oamenii au venit sa-l ajute (n.r. pe barbatul injunghiat) si l-au purtat intr-o fabrica de laser alaturata. In tot acest timp, am vazut oameni iesind din birouri cu bare de fier si fugind dupa ceea ce am presupus ca este agresorul”, transmite Le Figaro.

Four injured in Paris knife attack near former offices of Charlie Hebdo.#AFP pic.twitter.com/wUACtq4ZYs — AFP Photo (@AFPphoto) September 25, 2020

Victimele, în afara oricărui pericol

Premierul francez, Jean Castex, a dat declarații presei la față locului: „Mai întâi am vrut să-mi arăt solidaritatea față de familiile victimelor și colegii de lucru ai acestor doi jurnaliști. Serviciile de securitate și salvare au intervenit foarte repede pentru a-și îndeplini misiunea.

Acest atac s-a întâmplat într-un loc simbolic, în același timp în care se desfășoară procesul atacurilor revoltătoare de la Charlie Hebdo. Această este o oportunitate pentru guvern să-și exprime atașamentul față de libertatea presei, să afirme națiunii mobilizarea noastră deplină”, a declarat acesta. Întrebat despre starea victimelor, premierul a răspuns că acestea sunt în afară oricărui pericol.

Atacul are loc la câteva zile după ce teroriștii Al-Qaida au amenințat jurnaliștii Charlie Hebdo, pentru că aceștia au publicat din nou caricaturi cu profetul Mahomed, dar și în contextul în care, la o instanţă specială din Paris, continuă procesul în cazul atentatelor din 2015.

La 7 ianuarie 2015, fraţii Cherif şi Said Kouachi, islamişti radicali, au ucis 12 persoane în atacul de la redacţia publicaţiei Charlie Hebdo, înainte de a fi lichidaţi, două zile mai târziu, de forţele speciale antiteroriste franceze.

SURSE: Le Figaro.