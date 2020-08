Simona Chitac si-a deschis o clinica de chirurgie estetica

In articol:

Mai exact, după ce, de curând, și-a deschis o clinică de ”îmbunătățiri” estetice care, deja, are un succes de zile mari, Simona Chițac a fost victima unui atac care pare să fie făcut special penmtru a o intimida.

Citeste si: Emi Pian, tratat de stat ca un rege! Câți bani a cheltuit Ministerul de Interne pentru înmormântarea interlopului

Citeste si: Scandal uriaș! Lino Golden, făcut praf pentru colaborarea cu Jador! Raju de la ”Puterea Dragostei” i-a dat umilință! Exclusiv

Citeste si: Andreea Podărescu, scandal uriaș cu tatăl copilului ei! ”Marș la răcoare”

Citeste si: Doliu în PSD! Candidat pentru primărie, răpus de coronavirus - evz.ro

”Mi-au spart casa, nu știu cine a fost, am sesizat poliția, au venit, au luat probe, sper să își facă treaba și să afle cine a făcut așa ceva. Eram urmărită de mai multe zile de niște oameni, dintr-o mașină, mă tot supravegheau… Din casă, după ce au forțat intrarea de pe terasă, nu au furat mare lucru. Mi-au furat botoxul depozitat în frigider, chiar îmi venise zilele trecute, la comandă, și eram chiar încântată, și mi-au mai furat câteva bijutrerii, dar nu de mare valoare. Interesant a fost că au știu însă de unde să fure DVR-ul de la camerele video”, ne-a spus, în exclusivitate, Simona Chițac.

Evident, Simona Chițac are și câteva băpnuieli cu privire la atacul mafiot la care a căzut victimă. ”Este, cu siguranță, un mesaj de intimidare, un mesaj care vine în urma faptului că, acum o lună, mi-anm deschis clinica din Nordul Bucureștiului care se bucură de succes. Mmulte dintre cliente m-au urmat la noua clinică și, probabil, deja am devenit o amenințare pentru uniii sau alții, mai ales că deja lucrurile se mișcă foarte bine acolo. Dar, cum nu pot spune cu siguranță cine este în spatele atacului și a jafului de la mine din casă, o să las Poliția să își facă treaba și, normal, să găsească făptuitorii. Și sper că o să îmi aducă botoxul înapoi”, ne-a mai spus Simona Chițac, în exclusivitate.

Simona Chitac si-a deschis de curand o clinica estetica

”Au fost luate amprente, s-a găsit și un bilet de la cei care au intrat prin efracție, mai mult pentru intimidarea mea, probabil. Am făcut plângeri penale pentru furt calificat (care a surclasat violarea de domiciliu), împotriva celor 3 bărbați care au intrat în casa (dintre care unul recunoscut de pe camerele din complex). Am fost urmarită în ultimele zile la clinică, oamenii din echipa mea sunt hărțuiți cu telefoane și speriați. Am început un drum greu, sunt în momentul de față o femeie singură care doresc să am un loc pe piață și în viață. Intimidările de orice fel îmi tulbură liniștea și concentrarea în afaceri”, a mai spus Simona Chițac.

De altfel, de ieri încă, Simona Chițac a simțit că urmează să i se întâmple ceva, mai cu seamă după ce a observat o mașină albă, cu oameni dotați cu aparte de fotografiat cu teleobiective, că sunt nedezlipiți de locul în care își petrecea timpul țși că nu plecat din fața clinicii. ”Mulțumesc mult celor care au grijă de mine și de câteva zile s-au postat în fața clinicii și îmi fac poze încontinuu. Sunt bine, intrați să vă dau și apă că e cald în mașină... atâtea ore”, spunea, în glumă, cu doar câteva ore de a-I fi spartă casa, Simona Chițac.

Simona Chitac si fostul ei iubit, Valentin Burada

Simona Chițac s-a iubit cu esteticianul vedetelor

Simona Chițac și unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din domeniul esteticii corporale, Valentin Burada, au avut o relație de lungă durată, cei doi lând decizia de curând să se despartă. Mai mult, după despărțire, Simona Chițac a decis să intre și ea în afacerile estetice, având suficientă experiență dezvoltată după relația de ani buni ep care a avut-o cu Valentin Burada, unul dintre esteticienii preferați ai vedetelor.