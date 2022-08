Atacatoarea Mirelei Vaida e în libertate. Prezentatoarea a primit vestea înainte să intre în direct: „E văzută pe aici”

In articol:

După o vacanță petrecută peste hotare, începând de astăzi, 29 august, Mirela Vaida a revenit pe micul ecran cu un nou sezon al emisiunii pe care o prezintă de mult timp.

Vedeta abia aștepta întâlnirea cu telespectatorii, însă odată ajunsă pe platoul de filmare fericirea reînceperii proiectului TV i-a fost umbrită.

Atacatoarea Mirelei Vaida e în libertate [Sursa foto: Captură TV]

Mirela Vaida, speriată de faptul că Antoanela se află în libertate

În prima ediție a emisiunii, prezentatoarea a mărturisit că nici bine nu a pășit în platoul de televiziune că portarul a și avertizat-o.

Conform spuselor sale, femeia care în urmă cu un an a atacat-o cu un bolovan chiar în direct și care în urmă cu puțin timp i-a distrus mașina tot cu pietre, acum este iar liberă pe străzi.

În consecință, spune Vaida, omul de la pază a sfătuit-o să își caute un alt loc de parcare pentru a nu mai fi iar păgubită. Însă, ea precizează că nu doar pagubele materiale o îngrijorează, ci și pericolul la care este acum expusă.

Prezentatoarea se arată nedumerită în fața deciziei autorităților și spune că se teme pentru viața ei și a celor dragi.

Acum că Antoanela e liberă și dă iar târcoale platoului de filmare, Mirela Vaida se vede pusă în ipostaza de a avea mereu pe cineva alături de ea, care să îi sară în apărare sau măcar să aibă ea o atenție sporită non stop.

”În momentul in care am venit azi la muncă am primit informația de la domnul portar că Antoanela e liberă, e văzută pe aici. M-a rugat domnul, dacă se poate, să-mi parchez mașina în altă parte ca să nu mi-o spargă din nou. Ea a fost eliberată de instanță ca și cum s-a vindecat, iar dacă e vindecată, e liberă să facă ce vrea, se presupune că nu va mai veni, așa cum s-a mai presupus o dată, în urmă cu un an, că nu va mai veni și totuși s-a întors. Problema nu e la ea, problema e să am eu tot timpul niște ochi la spate și să mă uit bine de zece ori când ies de pe poarta serviciului, când plec, când ies cu copiii, când îmi parchez mașina...”, a anunțat Mirela Vaida, în cadrul emisiunii pe care o moderează.