Atacuri fără precedent în lumea lăutarilor! Fulgerică susține că a ”cunoscut-o bine” pe soția lui Ionică Minune! ”Dacă te mai iei de familia mea, vin după tine”

E război total în lumea lăutarilor, după ce Ionică Minune, considerat cel mai mare acordeonist din România, l-a amenințat cu bătaia pe Constantin Fulgerică, unul dintre prietenii și colaboratorii săi cei mai apropiați.

Scandalul lăutarilor ”de valoare internațională” din România a trecut la un nou nivel. Constantin Fulgerică a povestit într-un live că ar fi avut o aventură, cu mai mulți ani în urmă, cu actuala soție a lui Ionică Minune, iar acesta a luat foc. Considerat drept cel mai valoros acordeonist din lumea lăutarilor, Ionică l-a amenințat cu bătaia pe Fulgerică.

Ionică Minune: ”Dacă îți dau o palmă, îți întorci viziunea”

”Ce-ai tu cu mine și cu familia mea? Ai uitat când ai stat la mine în casă? Și știi ce palmă ți-am dat, nu? Să te ferească Dumnezeu... nu te ameninț, dar îți spun: dacă o primești pe a doua, îți întorci toată viziunea, invers ți-o faci. Stai la locul tău, băiatule, pentru mine ești copil, băi... Tu crezi că n-am pe nimeni în spatele meu, sau care e problema ta? Îmi impui tu mie să nu fac live-uri, băi pagubă omenească... N-ai motive să te iei de mine, nu ți-e rușine un pic? Vrei să vin acum acolo unde ești, eu vin acum, mă, ești prost la cap? Tu nu știi câtă forță am eu. Sau câtă putere sau câte neamuri am eu acolo, unde stai tu! Eu zic să tac, să nu mai iasă scandal, dar tu o dai și pe familie, mă? Dacă mai faci vreu live, fii atent ce-ți spun, săptămâna viitoare sunt după tine... M-am jurat pe copiii mei...”, a spus Ionică Minune într-un live pe contul lui de socializare.

Fulgerică: ”Soția ta a pierdut autobuzul, noi am luat-o cu mașina”

Declarația de război vine ca răspuns la un live pe care l-a făcut Constantin Fulgerică și în care a lăsat să se înțeleagă că ar fi avut o aventură cu soția lui Ionică, înainte ca cei doi să fie împreună.

Constantin Fulgerica a fost prieten cu Ionică Minune

”Poate să confirme multă lume ce spun eu acum: Toni Ciolac, Adrian a lui Sile, Puștiu cu Orga, Jean de la Craiova, vrei să mai zic? Fata asta, actuala ta soție care te instigă pe tine și care face numai nenorociri, venea pe acolo, după cum bine știi și tu. Și a pierdut autobuzul o dată. Când a pierdut autobuzul, eu cu Toni mergeam prin oraș, am luat-o cu noi și de la restaurantul unde am stat, am dus-o acasă, frumos, cu respect... cum se procedează. După câteva zile, iar a pierdut autobuzul, pe urmă iar l-a pierdut și s-a întâmplat ce s-a întâmplat pentru că femeia era singură, divorțată de bărbatul ei, eu eram un bărbat singur pe acolo...”, a povestit Fulgerică.

Scandalul a fost pornit de Marian Sentiment

Scandalul vine în contextul unui conflict care i-a împărțit în două tabere pe cei mai valoroși lăutari din România, toți cu prezențe pe marile scene internaționale: pe de-o parte Marian Sentiment și Fulgerică, de cealaltă parte Marian Mexicanu și Ionică Minune. Cele două tabere se acuză reciproc în legătură cu furtul unor partituri muzicale și încearcă să-și dovedească valoarea superioară în muzică.

”Marian Sentiment – un acordeonist frustrat. Ai început o ceartă aiurea și văd că o continui cu obraznicie și amenințări (...) Cu ce vrei să concurezi cu mine? Ce să cânți? Ai compus ceva să cânte lumea după tine? Clasician nu ești, ești un bălăcit care se împiedică lumea când joacă după tine (...) Ești atât de plăcut încât nimeni nu cântă nimic de la tine. Mai ai puțin și faci 50 de ani și nu ai o compoziție cunoscută. (...) Ai avut ocazia la festival la nașul tău să arăți că ești mare așa cum te crezi și ai ieșit pe locul 8”, este doar o parte din mesajul postat de Constantin Fulgerică la adresa colegului său de breaslă, cel care este acuzat că a declanșat războiul care acum se duce și între Fulgerică și Ionică Minune.