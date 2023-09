„Atât de frumos și plin de performanțe” Tavi Clonda i-a trimis un mesaj neașteptat Loredanei Groza! Toată lumea a văzut ce răspuns i-a oferit artista soțului Gabrielei Cristea

In articol:

Loredana Groza surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale uneori extravagante, alteori melancolice, cu care îi duce pe fani în trecut, cu mulți ani în urmă, când ea se afla la începutul carierei sale. Chiar dacă au trecut zeci de ani de atunci, artista a rămas în aceeași formă de zile mari, de își permite chiar să poarte hainele pe care le purta pe vremea aceea pe scenă, în fața fanilor ei.

De această dată a făcut o astfel de reprezentare, moment în care internauții au privit cu admirație și melancolie în aceleași timp la imaginile din trecut, printre care s-a numărat și Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea. Acesta a reacționat lăsând un mesaj în secțiunea de comentarii, moment în care artista i-a răspuns imediat.

În imaginile respective, Loredana Groza se afla pe scena din Mamaia, în urmă cu 37 de ani, unde avea doar 16 ani și purta o rochie roz care se pare că i-a fost tare dragă. După aproape 4 decenii, la 53 de ani, artista a luat aceeași rochie și a îmbrăcat-o, demonstrând tuturor că a rămas la fel de frumoasă și suplă ca în adolescență. Tavi Clonda a rămas și el impresionat de colajul pe care l-a creat, așa că a lăsat în secțiunea de comentarii mai multe emoticoane prin care a sugerat că o aplaudă pe artistă. La rândul ei, Loredana Groza a reacționat și ea, lăsându-i o inimioară.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cerșetorii care fac 600 de euro zilnic, iar la finalul zilei pleacă cu un Mercedes metalizat, au invadat un oraș- stirileprotv.ro

Loredana Groza, mândră de parcursul ei carieristic

Pentru a închide gura cârcotașilor de la început, Loredana Groza a ținut să precizeze că nu a fost nevoie să modifice rochia în niciun fel, pentru că i se potrivește foarte bine chiar și acum, fiind tare

mândră de evoluția sa până în momentul de față.

„1986 vs 2023

Quantum leap

După 37 de ani, am îmbrăcat din nou aceeași ținută cu care am câștigat la 16 ani Trofeul Mamaia ‘86... Și fără să umblu la pense:))

Cine și-ar fi imaginat că după atâția ani voi ajunge pe aceeași scenă de la Mamaia și voi avea la bratul meu propriul copil, pe Elena!💖



fost mesajul pe care Loredana Groza l-a postat în mediul online.

Citeste si: „Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormi pe partea stânga pentru ca mă doare foarte tare.” Dana Roba a postat imagini emoționante pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul sfâșietor al soției lui Răzvan Gorcinski: "Atât chin pentru mine, pentru familia ta, colegi, prieteni, toată lumea te iubește!"- radioimpuls.ro

Citește și: Imagine rară cu tatăl Loredanei Groza! Părintele artistei împlinește azi vârsta de 86 de ani. Mesajul emoționant pe care vedeta l-a postat pe rețelele sociale: ”Numai tu știi cum ai reușit”