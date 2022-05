„Atât sunt de obsedată” Oana Roman a dezvăluit ce dependență are! Vedeta ar face acest lucru în continuu

In articol:

Oana Roman își dorește ca totul în jurul ei să fie pus în ordine, atât la propriu, cât și la figurat. Astăzi, fiica lui Petre Roman a lipsit de pe Instagram, mărturisindu-le fanilor ei și motivul pentru care a absentat.

Nu, vedeta nu s-a relaxat, ci a avut foarte multe lucruri de făcut chiar în propria locuință.

Oana Roman are un număr foarte mare de fani pe rețelele de socializare, acolo unde stă la povești cu internauții zi de zi. Le dezvăluie tot ce face în viața ei personală, având o legătură foarte apropiată cu aceștia. Recent, Oana Roman le-a dezvăluit tuturor care este obsesia care nu îi da deloc pace. Iată ce a avut de spus vedeta de data aceasta!

Citeste si: Oana Roman, mesaj tăios pe internet: ”Un fals, trădător și invidios”. Cui și în ce mod i s-a adresat vedeta

Oana Roman, obsedată de curățenie

Astăzi, o bună parte din timp Oana Roman s-a ocupat de curățenie în propria casă, motiv pentru care a cam lipsit de pe InsaStory.

Dacă fanii ei erau obișnuiți ca vedeta să fie prezentă mai mereu acolo pentru ei, de data aceasta a „tras chilul”, însă mărturisește că a avut un motiv întemeiat pentru care a făcut-o.

Citeste si: De ce să pui spumă de ras în mașina de spălat. Trucul simplu care îți rezolva o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Oana Roman a făcut curățenie generală în casă, mărturisind ulterior că ar face acest lucru în permanență, fiind obsedată de ordine și disciplină.

„Azi am făcut curățenie generală și de aceea nu prea am fost prezentă pe Story. Aș face curat non stop, atât sunt de obsedată să fie mereu totul în ordine”, a spus Oana Roman pe InstaStory.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Oana Roman, cea mai iubitoare soție! Cum îl alintă pe Marius Elisei în văzul tuturor

Oana Roman, din nou la dietă

Oana Roman a avut parte de un răsfăț culinar cu ocazia sărbătorilor pascale, mărturisind ulterior că a acumulat câteva kilograme în plus. Cum își dorește să arate din ce în ce ai bine, vedeta a trecut imediat la treabă din nou. După ce a slăbit în trecut circa 18 kilograme cu ajutorul unei diete stricte și procedurilor de remodelare corporală, vedeta a decis că este cazul să reînceapă dieta, vrând să mai dea jos încă 15 kilograme, după o pauză în care s-a răsfățat.

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, a declarat Oana Roman, conform viva.ro.