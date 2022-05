Atrage România mânia lui Vladimir Putin dacă ajută Ucraina și Moldova? Cristian Pîrvulescu, politolog: „Ucraina nu luptă doar pentru Ucraina!”

In articol:

Vizita premierului Nicolae Ciucă la Kiev și discuțiile din coaliția de guvernare în ceea ce privește un posibil ajutor cu armament pentru Ucraina au dat startul controverselor din spațiul public, inclusic pe rețelele sociale.

Cristian Pîrvulescu: „Acei oameni au gândit întotdeauna așa, dar ei nu reprezintă majoritatea românilor.”

Unii oameni se tem ca România să nu devină o țintă în războiul început de Vladimir Putin din cauza sprijinului oferit Ucrainei și Republicii Moldova, aflată și ea în vizorul Kremlinului.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, dând mâna cu Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, în vizita oficială a premierului nostru la Kiev [Sursa foto: Facebook]

Prin instituțiile publice, organizațiile non-guvernamentale și mai ales prin voluntari, România a fost în ultimele două luni un sprijin real pentru Ucraina și pentru refugiații ucraineni care au căutat să se adăpostească de război. În vizita Prim-ministrului Nicolae Ciucă și a Președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, la Kiev, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, le-a mulțumit deschis pentru ajutorul umanitar și a spus că „România este un partener de încredere”.

Problema discutată în prezent în coaliția de guvernare este dacă România este capabilă și dispusă să trimită și armament peste graniță. Primele semnale din partea partidelor de guvernământ sunt pozitive, însă nu toți românii sunt de părere că aceasta ar fi o mutare inspirată.

„Acei oameni au gândit întotdeauna așa, dar ei nu reprezintă majoritatea românilor. Au o atitudine lașă, pentru că, în opinia lor, pe de o parte, chiar ajutorul umanitar este prea important și nemeritat, din cauza gândirii naționaliste care-i consideră pe ucraineni ca fiind inamici, pe de altă parte, iluzia de că angajarea în sprijinirea Ucrainei ne-ar putea ajuta în vreun fel. Ucraina are nevoie să reziste pentru că Ucraina nu luptă doar pentru Ucraina! Ucraina luptă pentru toată lumea, inclusiv pentru România și pentru cei care, în naivitatea lor sau reaua lor voință, cred că, nesprijinind cu armament Ucraina, am putea avea ceva de câștigat. Avem numai de pierdut! Ministrul de Externe ucrainean, în vizita sa în București, a sugerat că România este suficient de activă din punctul ăsta de vedere, mai activă decât Bulgaria, pe care o critica la Sofia”, a declarat Cristian Pîrvulescu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cristian Pîrvulescu: „Și în România simțim, chiar dacă nu vrem să recunoaștem, o oboseală civică.”

Incidentele de săptămâna trecută, din Transnistria, și zvonurile conform cărora Vladimir Putin și-ar fi îndreptat privirea și către Republica Moldova pentru a o cuceri au generat, de asemenea, noi discuții în privința atitudinii României față de un posibil conflict la „o aruncătură de băț”. Guvernul României și-a arătat, în repetate rânduri, suportul pentru Republica Moldova, în special în ceea ce privește procesul de aderare la Uniunea Europeană, demarat luna trecută de președintele Maia Sandu. În cazul în care războiul ar cuprinde și Ucraina, și Moldova, lipsită de apărare, țara noastră ar trebui să acorde sprijin amândurora într-o luptă dezechilibrată, susține politologul Cristian Pîrvulescu.

„Ne putem întreba <<Cum poate cineva să creadă că doar ajutorul umanitar este suficient într-o confruntare cu o putere atât de tiranică, cum este Rusia?>> România și-a asumat ajutorul umanitar, și, să recunoaștem, organizațiile non-guvernamentale au făcut eforturi extraordinare, atunci și pe această linie va primi aprecierea pe care o merită și poate chiar un sprijin mult mai important, pentru că e nevoie și de sprijin. România nu e în situația Poloniei! Indiscutabil, Polonia este supusă celor mai mari presiuni din punctul ăsta de vedere, dar România este a doua țară, după Polonia. Moldova este destabilizată, pentru că este o țară mică, săracă, și cu foarte multe probleme interne. Și în România, încet, încet, simțim, chiar dacă nu vrem să recunoaștem, o oboseală civică în ceea ce privește primirea refugiaților ucraineni după două luni de la începutul războiului”, le-a mai spus Cristian Pîrvulescu jurnaliștilor WOWbiz.

Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din SNSPA [Sursa foto: Captură YouTube]