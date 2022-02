Iancu Sterp a dezvăluit ce se va întâmpla cu Beni! „Eu am vorbit cu el înainte și i-am spus!” Înregistrarea care ar putea schimba totul

In articol:

Familia Sterp se confruntă cu o situație dificilă. Mama lui Beni, băiatul pe care Iancu și frații lui au decis să îl ajute, a chemat poliția pentru a-și lua fiul acasă, pe motiv că este folosit la "diferite munci în gospodărie".

Iancu Sterp: "Oarecum s-au liniștit apele pentru moment"

Fratele lui Culiță a dezvăluit că momentan Beni este alături de familia Sterp, după ce mama lui biologică a alertat autoritățile. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că nu a fost luată nicio decizie legală în privința adolescentului, însă se poate aștepta la orice: "Nu s-a întâmplat nimic până acum, nu a venit nici Protecția Copilului, nici poliția nu a mai venit, s-au liniștit oarecum apele pentru moment, dar pe urmă o să vină cineva și o să vedem ce se va întâmpla. Eu doar atât vreau să zic: atunci când ești bun, primești tocmai invers.

Iancu Sterp

Cam asta am primit noi de la apropiații lui Beni. Eu am vorbit și cu Beni înainte și i-am spus că până la urmă ei sunt familia lui adevărată, mama lui biologică, trebuie să o respecte și să o iubească toată viața, oricum ar fi și orice s-ar întâmpla. Ideea e că noi am încercat să facem un bine pe cât posibil și apoi ni s-a întors exact opusul. E strigător la cer să ajuți și să primești exact inversul înapoi. Eu te ajut și tu mă dai la poliție.", a spus Iancu, în ultimul său vlog, postat pe Youtube.

Iancu Sterp și Beni

"Am înregistrarea, dar nu vreau să o mai pun"

În urma cu câteva zile, când familia Sterp s-a trezit cu poliția la ușă din cauza mamei lui Beni, Iancu a anunțat în mediul online că are o înregistrare cu femeia, pe care o va face publică.

Între timp, fratele lui Culiță a reflectat asupra situației și a ajuns la concluzia că este mai bine să încheie acest conflict, pentru binele adolescentului:" Am zis că o să vă pun o înregistrare cu mama lui. Am înregistrarea, dar nu vreau să o mai pun, pentru că nu vreau să degenereze mai mult conflictul ăsta, vreau să se încheie. Nu vreau să avem dușmănie cu familia lui, sau familia lui să se poarte urât cu noi. Sper să se încheie cât mai repede conflictul ăsta, nu-i plăcut deloc.", a adăugat Iancu, în vlogul amintit.