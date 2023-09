”Atunci m-am panicat” Alina Radi a plecat plângând de la ultima nuntă la care trebuia să cânte. Artista, pusă la pământ din cauza problemelor de sănătate

In articol:

Alina Radi se laudă cu o carieră de invidiat, care, spune ea, o face să ducă o viață la care unii pot doar visa.

Însă, pentru tot ce are, artista spune și că muncește pe brânci, chiar până la epuizare, lucru care s-a întâmplat recent.

Alina Radi a plecat plângând de la ultima nuntă la care trebuia să cânte [Sursa foto: Facebook ]

Alina Radi are probleme cu vocea

Conform declarațiilor sale, ultima perioadă a fost una foarte aglomerată din punct de vedere artistic, care i-a rotunjit veniturile din cont, dar care a și pus-o într-o situație critică, din punct de vedere medical.

După patru evenimente consecutive, Alina Radi a întâmpinat probleme la cel de-al cincilea. Deși a urmat inițial un tratament medicamentos, care să o ajute în a-și reface corzile vocale și a depăși răceala cu care se confrunta, ajunsă în fața publicului, cântăreața a rămas fără voce.

A încercat să își onoreze contractul, să cânte, dar vocea nu a ajutat-o, astfel că a fost nevoie să părăsească evenimentul, nu oricum, ci cu lacrimi în ochi.

Mai mult decât atât, în weekendul ce tocmai a trecut, situația s-a cam repetat. Nu a mai încercat să cânte de această dată, știind deja că nu poate, dar și-a onorat unul dintre evenimente doar cu prezența, iar la un altul, ei bine, o altă solistă i-a luat locul.

"Am avut înainte cu o săptămână patru evenimente, pentru că așa este omul, hai să mai iau unul, încă unul, deși am spus că nu îmi voi mai lua atâtea evenimente într-o săptămână, profităm că mai este încă sezon, pentru că după aceea stagnăm toată iarna. Ultimul eveniment la care am putut să cânt mi-a dat temelie, să spun așa. Am cântat în climă și am amuțit, efectiv am amuțit de tot, nu mai puteam scoate două cuvinte. Am mers la medic, am făcut tratament, perfuzii, am luat antibiotic. I-am spus că vineri trebuie să fiu aptă pentru cântat. Mi-a garantat că voi fi. Am făcut repaus vocal, vineri m-am prezentat la nuntă, puteam vorbi, nu mi-am dat seama că vocea mea nu merge să cânt, mă gândeam că dacă merge să vorbesc, pot cânta. Am pus mâna pe microfon, am salutat, formația a început să cânte, oamenii s-au ridicat de la mese, au venit pe ringul de dans... Și, când am început să cânt, nimic, dar nimic! Vocea mea a luat-o razna rău de tot, am oprit muzica. Cântam două versuri, al treilea nu mai ieșea, nu se mai auzea. Mi-am cerut scuze, mirii știau în ce stare sunt, însă nu puteam să nu merg pentru că ar fi considerat că mi-am luat alt eveniment. E greu de crezut că de la o răceală nu poți cânta. Sâmbătă aveam două evenimente. La unul m-am prezentat, am onorat doar cu prezența, nu am putut cânta, la celălalt am pus pe altcineva în locul meu. Iar la al treilea, colegul meu a trebuit să pună o altă solistă în locul meu, era și o nuntă destul de grea, erau 700 de persoane.", a declarat Alina Radi, conform Spynews.

După toate aceste întâmplări recente, Alina Radi spune că de vină ar fi un nodul tiroidian pe care-l are de ceva vreme, dar și un altul care i s-a format acum pe corzile vocale.

Cel din urmă, specifică ea, a apărut în urma efortului depus de artistă pentru a duce cât mai multe evenimente în acest sezon și care se va retrage imediat ce va intra într-o pauză vocală.

Cât despre nodulul tiroidian, Alina Radi, mult mai liniștită acum, declară că, în urma investigațiilor, medicul a asigurat-o că situația nu este una gravă, așa cum credea ea, dar chiar și așa, îi poate provoca neplăceri în carieră.

"Am rămas cu o tuse, din câte am înțeles de la doamna doctor, mi-a mai ieșit încă un nodul, pe lângă cel tiroidian, pe corzile vocale. În general, pe acesta îl fac soliștii, cei care forțează foarte mult corzile vocale. Acesta ar trece în trei săptămâni cu repaus vocal. Însă în trei săptămâni se termină sezonul de cântat, nu am cum să stagnez acum. Voi face repaus după terminarea sezonului și se va retrage acesta. Cât despre cel tiroidian, am înțeles că nu este atât de grav pe cât am crezut eu prima dată, atunci când m-am panicat. Trebuie ținut sub control și am înțeles că nu ar fi ok să umblu la el. Din cauza acestui nodul răgușesc, asta provoacă el, în trecut nu am avut niciodată astfel de probleme și cântam în fiecare seară.", a mai declarat artista.