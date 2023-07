"Atunci m-am panicat foarte tare" Mara Bănică putea muri în orice clipă. Nici acum nu-și poate scoate din minte acele momente. Prin ce a trecut în urmă cu câțiva ani, când era corespondent de război

In articol:

Mara Bănică nu mai are nevoie de vreo prezentare, căci cariera a făcut-o să fie cunoscută la scară largă, având în spate povești impresionante.

Înainte să apară pe micul ecran prin tot felul de emisiuni sociale ori de divertisment, Mara Bănică a fost ani la rând un jurnalist de redacție și de teren.

Mara Bănică, amintiri terifiante de pe front

La vremea aceea, seriozitatea și disciplina erau cele care îi călăuzeau calea, căci, ca jurnalist, a cunoscut cele mai dure părți ale meseriei.

Și asta pentru că vedeta a ajuns să fie corespondent de război în cele mai periculoase zone din lume. Acolo, alături de colegul său, care filma toate scenele groazei, Mara Bănică spune că a trăit emoții și stări pe care îi este greu să le exprime acum.

Nu avea timp să se gândească la moarte, dar gândul că este în pericol constant o urmărea, dar fără să o facă să dea înapoi. Însă, grija față de colegul ei, la un moment dat, a făcut-o să trăiască cel mai mare sentiment de panică, căci moartea era la un pas distanță de el.

”Nu am realizat chestia asta, nici nu aveam timp să-mi setez prioritățile acolo. Am stat o lună jumătate la Bagdad și nu știam ce urmează să fac în următoarea oră, nu aveam timp să mă gândesc că mă împușcă. La Kosovo exista pericolul de mine antipersonal și țin minte că aveam un operator care s-a dus pe niște câmpuri, să ia niște cadre frumoase. Atunci m-am panicat foarte tare. Mai mult am avut probleme cu operatorii pentru că, în România, nu se face instruirea de bază”, a spus Mara Bănică, conform Fanatik.

Acum, când este mamă a doi copii, privind în urmă, Mara Bănică spune că nu și-ar mai pune viața în pericol așa cum a făcut-o în trecut.

Atunci când, mai spune ea privind vechile imagini, glonțul trecea rapid pe lângă ea și doar cursurile făcute la NATO și, poate, norocul au ajutat-o să se întoarcă în România vie.

Însă, cu sau fără pericol, Mara Bănică recunoaște că îi e dor să-și facă meseria cu seriozitate, doar că în acest moment altele îi sunt prioritățile și total diferit, decât cum era cândva, vede ea ce se întâmplă în aria jurnaliștilor.

”Eu am făcut 3 luni cursuri la NATO. Trebuie să știi când și cum să te oprești. În România asta e mentalitatea, că mă duc într-o bază militară și sunt corespondent de război. Dar ești corespondent când te duci pe barba ta. Mă uit și acum pe filmări și văd cum sarea glonțul la 2 metri și am senzația că imaginile sunt ireale, de film. Acum nu aș mai face lucrul asta, am copii și ei fac diferența. Cred că în fiecare profesie trebuie să existe lucruri pe care ar trebui să le facă un om. Mi-e dor de știri, de seriozitatea de acolo, dar, din păcate, nu mai există… Eu mă consider o mare învingătoare. Am colegi în presă, geniali, care mor de foame. Este o luptă pentru supraviețuire”, a mai adăugat jurnalista.