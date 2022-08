"Atunci s-o fi întâmplat!" Ce au auzit vecinii în noaptea în care a avut loc crima din Arad. Proprietara apartamentului știa că acolo locuiește o singură persoană

In articol:

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Arad. Vecinii celor doi marocani, care locuiau cu chirie, spun că au auzit zgomote puternice în noaptea cu pricina, însă au crezut că este vorba doar despre o ceartă mai aprinsă.

Pe de altă parte, proprietara apartamentului face declarații neașteptate.

"Am auzit bubuitura, atunci s-o fi întâmplat crima!"

Vecinii celor doi marocani, studenți la Medicină, au fost șocați când au auzit că în blocul în care locuiesc a avut loc o crimă. Locatarii spun că au auzit în noaptea respectivă gălăgie și mai multe bubuituri puternice, însă s-au gândit inițial că este vorba din nou despre vreo petrecere organizată în apartament sau o discuție mai aprinsă. Nici prin cap nu le-a trecut că se poate întâmpla o asemenea tragedie:

"-Noi am dormit şi am auzit trântindu-se ceva, uşă, dar ştiţi cum au trântit uşa? Ca şi cum au dat cu.... geamurile s-au cutremurat. Or fi dat cu el de pământ probabil şi l-o fi lovit de uşă sau de ceva.

- Am auzit bubuitura, dar am crezut că iar se bat sau ceva, dar atunci s-o fi întâmplat crima. Unul o fotografiat pe celălalt cum îl spânzură pe al treilea. Erau drogaţi, băuţi, vai şi-amar.

- S-au trezit copiii în noaptea respectivă, soţia i-a pus în pat să doarmă greu, iar s-a auzit gălăgie, ca şi cum ar sparge ceva în casă.", au declarat vecinii celor doi inculpați, potrivit observatornews.ro.

Vecină a celor doi marocani [Sursa foto: Captură TV]

Marocanii se mutaseră recent în apartamentul închiriat

Cei doi marocani nu locuiau de mult timp în blocul în care a avut loc crima. Ei se mutaseră cu doar două săptămâni în urmă în cartierul "Aurel Vlaicu". Vecinii spun că în fiecare zi erau organizate petreceri în apartamentul cu pricina, iar dovada o fac chiar drogurile găsite în locuință, alături de sticlele în care se aflau băuturi alcoolice.

În mod surprinzător, proprietara susține că știa despre existența unui singur chiriaș și că nu a primit reclamații din partea locatarilor:

"Proprietara: Mi-a făcut o impresie bună prima dată.

Reporter: N-au sunat vecinii în aceste două săptămâni?

Proprietara: Nu.", a declarat proprietara, potrivit sursei citate.

Apartamentul în care a avut loc crima [Sursa foto: Captură TV]