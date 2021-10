Au ajuns să se certe grav din cauza lui Bogdan Mocanu, dar acum sunt prietene bune. Ana Lintaru și Andra Volos au făcut pace: ”Și-a cerut scuze”

In articol:

Ana Lintaru și Andra Volos, două foste concurente de la Puterea Dragostei, s-au cerut, acum ceva timp, din cauza lui Bogdan Mocanu. Cele două tinere au împărțit același bărbat, Ana fiind împreună cu Bogdan înainte de relația acestuia cu Andra Volos. La vremea respectivă, Ana, foarte amuzantă din fire, obișnuia să răspundă la întrebările internauților despre Mocanu, făcând multe glume pe seama acestui subiect.

Ei bine, acest lucru a enervat-o la culme pe Andra Volos, care era partenera lui Mocanu, acum ceva vreme. Ana începuse să primească tot felul de mesaje din partea Andrei, iar mai apoi cele două au avut câte ceva de împărțit. După ce relația Andrei cu Bogdan s-a încheiat, cele două au început să vorbească, iar acum, surpriză, sunt prietene bune. Ies împreună în oraș, iau masa împreună, se vizitează.

Ana Lintaru, primele dezvăluiri despre împăcarea cu Andra Volos

Deși au avut parte de o ceartă gravă, cele două și-au dat mâna, au uitat cuvintele urâte și s-au împăcat. Cei care o urmăresc pe Ana, pe paginile de social-media, au fost curioși și au întrebat-o pe blondină cum s-a împrietenit cu Andra, ținând cont de trecutul lor. Ana n-a stat prea mult pe gânduri și le-a răspuns curioșilor, spunând că Andra și-a cerut scuze, iar ea nu este genul de om, care să poarte ranchiună cuiva.

” Pentru că am apreciat faptul că și-a cerut scuze în urma unor lucruri și pentru că nu sunt o persoană ranchiunoasă, am ales să trec peste chestiile copilărești. Și pe dos nu am de ce sa ma simt fiindca e ceva de domeniul trecutului”, a scris Ana Lintaru, pe Instagram.

