Au aparut imagini noi cu Dominic, fiul Siminei si al lui Zanoaga!

Simina a nascut, pe 9 aprilie, un baietel sanatos care a primit numele Dominic. Proaspat parinti, cei doi fosti concurenti de la Puterea dragostei nu vor sa ii expuna chipul fiului lor, preferand sa il pozeze si sa il filmeze fara ca fata sa i se vada in totalitate.

Pe conturile lor de Instagram, Alex Zanoaga si Simina posteaza imagini cu micutul, insa fanii de pe site-urile de socializare nu stiu exact cum arata baietelul.

Imagini noi cu Dominic, fiul Siminei si al lui Alex Zanoaga!

a scris Simina in dreptul unei fotografii in care apare proaspatul tatic Alex Zanoaga cu fiul sau in brate.

Si unchiul bebelusului, George Zanoaga, i-a dedicat micutului Dominic cateva secunde in vlog-ul postat pe Youtube. "Dominic e cel mai smecher", spune Alex Zanoaga in clipul postat de fratele lui. "Ai auzit, Dominic? Esti cel mai smecher", ii zice si George Zanoaga nepotelului sau, fara sa ii filmeze chipul, rezumandu-se sa ofere imagini doar cu patutul si cu manutele durdulii ale baietelului.

Simina de la Puterea dragostei a nascut in secret!

”Simina este bine, a făcut cezariană și nu a existat nici cea mai mică problemă. Este îngrijită foarte bine la spital și, chiar dacă nu pot fi lângă ea fizic, întrucât imi este interzis acest lucru din cauza pandemiei de coronavirus, am trăit cu ea aceleași emoții, m-am simțit de parcă aș fi fost în sală și am ținut-o de mână. Bebelușul este și el sănătos, a avut la naștere 3,820 kilograme, ce să vă mai spun, suntem foarte fericiți, poate cei mai fericiți oameni din lume”, spunea Alexandru Zanoaga la scurt timp dupa ce a devenit tatic.

Andreea Mantea, cadou pentru fiul Siminei

Andreea Mantea a trimis un cadou pentru micutul Dominic, fiul Siminei cu Alex Zanoaga.

”Doamna Andreea este specială și mereu s-a gândit la noi, la mine și la Alex, și ne-a încurajat! Acum, a dorit să ne ofere un body personalizat, imprimat cu chipurile noastre, să ne facă practic o bucurie pentru că am devenit părinți. Este ceva de suflet, iar faptul că mi l-a trimis de la Istanbul, faptul că s-a gândit la noi, este minunat pentru noi și îi mulțumesc în mod deosebit”, declara, recent, si Simina.