Au apărut primele probleme în relația Marcelei Fota cu tânărul cu 22 de ani mai mic ca ea?! Mesajul subtil transmis pe rețelele de socializare

În urmă cu doi ani de zile, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, Marcela Fota, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară, a trăit pe propria piele o adevărată tragedie. Bărbatul cu care era măritată de ani buni și cel care a făcut-o mamă s-a stins subit din viață, în timp ce se afla într-o instituție publică.

A suferit enorm și a vărsat lacrimi amare în urma acestui episod, care pur și simplu i-a marcat viață.

Dar se pare că soarele a răsărit în cele din urmă și pe strada e, iar un bărbat a reușit să o facă să mai dea iubirii o șansă. De luni bune aceasta este într-o relație cu un tânăr cu 22 de ani mai mic ca ea. Totuși, după moartea soțului ei, artista a devenit foarte discretă în ceea ce privește viața ei sentimentală, astfel că a ales să fie discretă în privința acestui subiect.

Cu toate acestea, fanii nu au putut să nu remarce buchetele impresionante de flori pe care blondina le postează cu regularitate pe rețelele de socializare și despre care toți cred că sunt de la actualul ei iubit tinerel. De asemenea, internauții nu au putut să treacă cu vederea nici ultimul ei InstaStory!

Marcela Fota, probleme în relație? Postarea cu care și-a pus pe gânduri toți fanii

Marcela Fota este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu comunitatea ei numeroasă de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Ce-i drept, aceasta evită să vorbească despre viața personală sau amoroasă, însă oamenii care îi urmăresc activitatea pe internet au remarcat că vedeta le mai oferă frânturi din ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

Astfel că nu puțini au fost cei care s-au întrebat dacă nu cumva între ea și iubitul tinerel ar fi apărut și primele probleme în paradis. În urmă cu doar câtva ore, interpreta de muzică populară a postat o fotografie cu ea, însă ceea ce le-a atras tuturor atenția au fost versurile melodiei care rulau pe fundal.

Este vorba despre piesa „I love you”, semnată de renumita artistă internațională Billie Eilish, iar bucata din melodie pe care Marcela Fota a ales să o pună în postare este, de fapt, ceea ce le-a dat de gândit fanilor ei: And nothin' has to change today/ You didn't mean to say, "I love you" (Nimic nu trebuie să se schimbe astăzi/ Tu nu ai vrut să spui „Te iubesc”).