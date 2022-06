Au dat scena pe afaceri de succes?! Ei sunt artiștii care fac bani pe litoral. Cât costă o noapte de cazare în locațiile unor cunoscuți artiști de la noi | EXCLUSIV

In articol:

Afacerile la malul Mării Negre au atras investitori din toate domeniile, iar artiștii români nu fac nicio excepție. Andreea Bănică și soțul ei, Mihai Trăistariu și Ovidiu Komornyik se numără printre numele care au deschis sau urmează să deschisă hoteluri pe litoralul românesc.

De-a lungul timpului, oameni de afaceri, personalități mondene, sportivi sau designeri și-au investit câștigurile în hoteluri sau cluburi de lux la malul Mării. Destinațiile preferate au fost întotdeauna Mamaia și Eforie Nord, iar Vama Veche s-a alăturat listei mai târziu.

Andreea Bănică și soțul ei, ansamblu rezidențial în Eforie Nord

Andreea Bănică se bucură de o carieră răsunătoare în muzică, iar ea și soțul ei au și succes în afaceri. În această vară își vor deschide propriul hotel în Eforie Nord, proiectul fiind unul început în urmă cu mai mult timp, dar abandonat o vreme de Lucian pentru o investiție mai mare.

Cei doi au ales să construiască și să deschidă un hotel la Eforie Nord pentru că sunt legați sentimental de acel loc, amândoi crescând și copilărind în oraș.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au vorbit, în mediul online, despre hotelul lor ca fiind proiectul de suflet, iar artista și-a îndeplinit astfel un vis pe care îl avea încă din copilărie: să aibă o pensiune

la mare.

Andreea Bănică [Sursa foto: Facebook]

Ovidiu Komornyik are un hotel în Vama Veche

Marea l-a chemat și pe Ovidiu Komoryik, iar artistul a făcut o investiție profitabilă într-una dintre cele mai îndrăgite stațiuni de pe litoral, Vama Veche.

Cântărețul a deschis aici un hotel de lux, iar turiștii sunt așteptați într-un decor de poveste cu piscină și grădini cu palmieri cu vedere direct la mare. Pentru un sejur complet de o săptămână aici, turiștii plătesc sume de aproximativ 3.000 de lei, în plin sejur.

Ovidiu Komoryik [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu, afacere imobiliară la Mamaia

Mihai Trăistariu se numără și el printre artiștii care au afaceri la malul mării. Cântărețul se laudă cu șase apartamente aflate într-un ansamblu rezidențial situat în zona de fițe Mamaia Nord – Năvodari.

Aici, persoanele care se cazează au parte de toate condițiile, de la uscător de păr, până la aragaz și chiar și mașină de spălat. Artistul a împărți cele șase apartamente în două categorii: clasic și modern, iar persoanele care se gazează aici vor găsi în fiecare dintre ele un pat dublu și o canapea, după cum apare în imaginile de pe site-ul oficial.

Prețurile, așa cum sunt precizate pe pagina oficială a locației, pornesc de las 150 de lei pe noapte și ajung până la 500 de lei pe noapte în mijlocul sezonului.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Laurențiu Duță are un restaurant în Năvodari

Membrul trupei Trei Sud Est se numără printre artiștii care au dat lovitura pe litoral. Laurențiu Duță deține un restaurant în Năvodari.

Locația a devenit cunoscută pentru serile de karaoke, evenimente care se transformau în adevărate petreceri ce țineau chiar și până în zori.

Laurentiu Duță [Sursa foto: Facebook]

Alte vedete care au afaceri de succes pe litoralul românesc

Pe lângă artiști, mai multe nume cunoscute din lumea mondenă se bucură de succes la malul mării. Soția lui Cristi Borcea, Mihaela, are un hotel în Olimp. Hotelul are piscină și săli de evenimente și este situat chiar în buza plajei și are vedere directă la mare, iar pentru un sejur de o săptămână în plin sezon, turiștii pot ajunge să plătească până la 3.000 de lei.

Fiica lui Gigi Becali, Theodora, se ocupă de un hotel în Venus, pe care l-au renovat și căruia i-au schimbat numele. Acesta se află într-o locație superbă, aproape de malul mării și are o piscină aproape de plajă, dar și grădini frumoase. Pentru un sejur de o săptămână în hotelul familiei Becali, turiștii plătesc aproape 6.000 de lei, în plin sezon estival.

