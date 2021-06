Au devenit părinți de curând, dar își mai doresc copii! Culiță Sterp și Daniela Iliescu, dezvăluiri emoționante: ”Măcar încă unul sau doi”

Culita Sterp și Daniela Iliescu [Sursa foto: Instagram] 17:22, iun 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au devenit părinți de curând! Artistul și viitoarea lui soție au un băiețel, perfect sănătos, care la naștere a avut 4 kilograme și 55 de cm. Culiță și Daniela au cunoscut ce înseamnă fericirea cu adevărat când și-au ținut minunea în brațe.

„ Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru că am reușit să cunosc acest sentiment. 17.06.2021 a fost cea mai fericită zi din viața mea, pentru că am reușit să aduc pe lume o minune și pentru că am pus zâmbetul ăsta larg pe fața iubitului meu”, a postat Daniela Iliescu pe Instagram, acum puțin timp.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu își mai doresc copii

Cântărețul a dezvăluit că pentru moment el și Daniela nu au planuri de nuntă, ci de botez. După ce își vor creștina băiețelul, cei doi vor începe să se gândească și la nuntă.

Fostul faimos de la Survivor România 2021 și iubita lui își mai doresc copii! Surpriza este mare, căci Daniela Iliescu a devenit mămică pentru prima dată de curând. Artistul a dezvăluit că mai vor unul sau doi copii, printre care și o fetiță.

„ Ne dorim măcar încă unul sau doi copii, sper să ne ajute Dumnezeu să facem și o fetiță, pentru că noi pregătisem un nume foarte frumos pentru ea, nu o să-l dezvălui. Avem pentru fiul meu mai multe nume pe listă, încă nu ne-am hotărât”, a mărturisit Culiță pentru sursa citată.