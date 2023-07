„Au fost momente grele” Anisia Gafton a vorbit fără perdea despre începuturile carierei sale. Cât de greu i-a fost să se acomodeze în București: „Nu mai știam niciun salariu”

In articol:

Anisia Gafton se bucură de o carieră în plină ascensiune atât în mediul online, cât și în televiziune. Carismatică, mereu cu voia bună și extrem de amuzantă, blondina a cucerit încă de la început inima publicului.

Show-urile sale de stand-up adună sute de oameni, ceea ce o face să se numere printre comedianții îndrăgiți și apreciați din țara noastră.

Fără doar și poate, actrița de comedie a muncit foarte mult pentru a putea ajunge până în acest punct al vieții sale, însă nu a fost ușor. Recent, Anisia Gafton a vorbit despre începuturile sale în Capitală, dar și cât de greu s-a descurcat din punct de vedere financiar.

Cât de greu i-a fost Anisiei Gafton atunci când a venit în București?

Îndrăgita actriță de comedie a vrut cu orice preț să facă stand-up, tocmai de aceea a fost întotdeauna pregătită să facă schimbări în viața sa. De departe, una dintre cele mai importante inițiative a fost aceea de a se muta în Capitală, întrucât ar fi avut mult mai multe oportunități. Cu toate acestea, nu a fost un capitol tocmai ușor pentru vedetă.

Anisia Gafton a recunoscut că la început i-a fost greu să se acomodeze cu oamenii și ritmul din București, însă a reușit ușor, ușor să se pună pe picioare și să se obișnuiască cu acest stil de viață.

„Fiind la București, mi-a fost puțin mai greuț, venind dintr-o lume a Iașiului… Aici lumea e puțin diferită. La început a fost mai greu. Aici lumea pătrunde în sufletul tău mai ușor. Pentru mine a fost mai greu.(...)

Când mă duceam să cumpăr de la magazin ceva, orice, erau niște doamne care parcă mă așteptau. Voiam să iau un leuștean. M-au luat patru babe mă întrebau: ce salariu are Capatos, dar Cruduța, dar Bianca, dar Bordea? Amețisem. Nu mai știam niciun salariu, nici al meu. A fost greuț, așa, dar până la urmă m-am obișnuit și cu asta”, a mărturisit Anisia Gafton în podcast-ul lui Radu Țibulcă.

Anisia Gafton, îndrăgostită de actorie

Blondina a știut întotdeauna că o să urmeze acest drum în viață și, chiar dacă acum se bucură de un succes în industrie, la început lucrurile nu au stat chiar roz. Mai mult decât atât, Anisia Gafton a mărturisit că fiind pasionată de această profesie și dorindu-și să devină actriță, nu au mai contat lucrurile din exterior. Chiar dacă mergea cu trenul și cu autobuzul, chiar dacă nu a avut parte de lux și a trecut prin momente dificile, a reușit să rămână pe linia de plutire și să-și urmeze pasiunea.

„În momentul în care îți place ce faci, nu te mai interesează… Eu pe microbuz râdeam. M-a salvat de perioada aia mai grea. Dacă tu ești pasionat, nu mai contează restul. Au fost momente grele. Nu era luxul de pe lume, mergeai cu trenul, dar nu mai vedeai totul dur. Eu nu am permis nici acum. Am fost la școala de șoferi, dar nu am dat niciodată permis.”, a mai spus actrița de comedie în cadrul aceluiași podcast.

