Au fost prietene încă din copilărie, însă s-a terminat totul într-o clipă! Emily Burghelea spune adevărul despre Iuliana: "O am la block"

Emily Burghelea s-a remarcat prin participarea la concursul de modă "Bravo, ai stil!", unde a cucerit inimile publicului prin carisma și personalitatea sa colorată. Aceasta și-a văzut visul cu ochii anul acesta când a devenit mămica unei fetițe minunate.

Emily Burghelea, adevărul despre prietenia cu Iuliana Doroftei

Emily a intrat în competiția care i-a schimbat viața, alături de Iuliana, prietena ei din copilărie. Deși nu ar fi crezut asta niciodată, cele două s-au certat crunt și au ales să o apuce pe drumuri separate. Invitată în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Emily a vorbit despre separarea de fosta ei prietenă și a dezvăluit motivul pentru care s-au certat.

"Nu, nu mai sunt prietenă cu Iuliana. Ne știm de când eram micuțe, aveam 14-15 ani. Eu și Iuliana era cele mai bune prietene. Deși am fost împreună la acel concurs, nu am fost invidioasă că ea a câștigat, ba chiar m-am bucurat. Eu dacă aș fi câștigat, voiam să îl împart cu ea. Ne-am certat pentru că aveam 18 ani, pentru că era o presiune extraordinar de mare în competiție și nu am știut să gestionăm situația. Poate că, dacă am fi intrat acum în competiție, am fi jucat altfel cărțile și am fi înțeles că până la urmă este doar un joc. Ea nu a venit la cununia mea, nu ă știe pe fetița mea, nu am mai păstrat legătura.", a declarat Emily Burghelea.

Mai există cale de împăcare între Emily și Iuliana?

Deși Iuliana a fost câștigătoarea concursului la care au participat, se pare că Emily are o un succes mult mai mare în rândul publicului. Întrebată care dintre ele este mai puternică în mediul online, blondina a răspuns sincer și a dezvăluit cine pe cine a blocat pe rețelele sociale.

De asemenea, nu a exclus posibilitatea unei împăcări pe viitor.

"Nu știu dacă e mai puternică pe Instagram, pentru că o am la block. Nu ne mai urmărim din păcate și uneori chiar îmi pare rău și îmi este dor de ea. Eu i-am dat block, eu sunt aia pasională, pentru că ne-am certat.(...) Ea mă are blocată pe WhatsApp. Și uite așa nu am mai vorbit.(...) Dacă ar fi să îi transmis un mesaj, i-aș spune <<Mi-e dor de tine! Pa!>>", a mărturisit Emily Burghelea.