Au fost stabilite grupele Turneului Campioanelor 2022. Cum arată echipele și ce premii sunt puse în joc

Au fost stabilite grupele Turneului Campioanelor 2022. În această seară, 31 octombrie 2022, debutează marea competiție de la Dickies Arena. Iată cum arată echipele, dar și ce premii sunt puse în joc!

Cum arată grupele Turneului Campioanelor 2022

Turneul Campioanelor 2022, știut și sub numele de WTA 2022, reprezintă un turneu de tenis feminin organizat de Asociația de Tenis pentru Femei (WTA), ca parte a Turului WTA 2022. În acest an, competiția în care evoluează cele mai bune opt tenismene ale anului se va desfășura la Forth Worth, Texas, Statele Unite ale Americii, în perioada 31 octombrie- 7 noiembrie 2022. Iată cum arată echipele din cadrul Turneului Campioanelor 2022, desemnate vineri, 28 octombrie 2022!

Din Grupa „Tracy Austin” fac parte:

liderul mondial Iga Swiatek

Cori Gauff (4 WTA)

Caroline Garcia (6 WTA)

Daria Kasatkina (8 WTA)

Din Grupa „Nancy Richey” fac parte:

Ons Jabeur (2 WTA)

Jessica Pegula (3 WTA)

Maria Sakkari (5 WTA)

Aryna Sabalenka (7 WTA)

Primele două clasate din fiecare grupă merg în semifinale. Totodată, cele două grupe poartă numele a două jucătoare americane, foste câștigătoare de Grand Slam, scrie fanatik.ro.

Când are loc competiția de la Dickies Arena

Competiția de la Dickies Arena este una dintre cele mai așteptate competiții feminine de tenis de peste an. Aceasta are loc între 31 octombrie și 7 noiembrie 2022, într-o sală polivalentă din Fort Worth (Texas), cu o capacitate de 14.000 de locuri.

În anul 2019, Turneul Campioanelor s-a jucat la Shenzhen, iar în anul 2020 a fost anulat din cauza pandemiei. Anul trecut, în 2021, Steve Simon, șeful WTA, a retras competiția din China și a organizat-o în Mexic, ca urmare a cazului Shuai Peng. Se pare că jucătoarea ar fi fost agresată sexual de fostul vicepremier al țării ei, Zhang Gaoli, scrie sursa prosport.ro.

WTA revine în SUA după o pauză de 17 ani, astfel că, între anii 2002 și 2005, Los Angeles a fost orașul care a găzduit mult așteptatul turneu.

Ce premii sunt puse în joc

WTA pune în joc în acest an premii fabuloase în valoare de 5 milioane de dolari. Suma va fi împărțită în felul următor:

Fiecare victorie este recompensată cu 110.000 de dolari

Calificarea în semifinală aduce jucătoarelor 30.000 de dolari extra

Câștigătoarea turneului va încasa 1,24 milioane de dolari, în afară de premiile obținute pe parcursul competiției

Finalista, care nu va pune mâna pe trofeu, primește 420.000 de dolari.

Tot în cursul zilei de vineri, 28 octombrie 2022, când au fost stabilite echipele Turneului Campioanelor 2022, a avut loc și petrecerea jucătoarelor înainte de bătăliile din teren. Astfel, tenismenele au renunțat la echipamentul de tenis, etalându-și cele mai alese și elegante ținute.

Surse: fanatik.ro, prosport.ro