„Au fost vremuri tulburi” Cristina Spătar a stârnit o mulțime de reacții, după ce a publicat o fotografie în care apare alături de copiii ei. Toată lumea a apreciat-o pentru cât a luptat

In articol:

Deși în prezent este foarte fericită alături de copiii ei și de proaspătul ei soț, Cristina Spătar nu a avut întotdeauna o viață atât de frumoasă. În urmă cu 7 ani, vedeta a trecut printr-un divorț dureros de tatăl celor doi copii ai ei, iar perioada de după separare a fost una extrem de grea pentru celebra artistă.

Până să își găsească fericirea în brațele lui Vicențiu Mocanu, actualul ei soț, viața Cristinei Spătar nu a fost colorată mereu în nuanțe de roz. Artista a trecut prin clipe dureroase de-a lungul anilor, mai ales după divorțul de fostul soț. Vedeta și tatăl copiilor ei s-au separat în 2016, iar de atunci, Cristina s-a străduit singură să le ofere un trai cât mai bun și o educație aleasă fiicei sale, Aida și băiatului ei, Albert.

Citește și: Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au făcut tabloul familiei perfecte! Imagini senzaționale cu cei doi și copiii lor la plajă. Ce bine se înțeleg cu toții| EXCLUSIV

Pentru toate sacrificiile sale, Cristina Spătar este în continuare apreciată și lăudată de oamenii care îi cunosc parcursul. În urmă cu ceva timp, vedeta a publicat în mediul online o fotografie în care apare alături de copiii ei, imagine care a strâns o mulțime de reacții pozitive.

Fanii artistei din mediul online i-au transmis numeroase mesaje în care au lăudat-o pentru modul în care a reușit să treacă peste momentele grele din viața ei, dar și pentru felul în care i-a crescut pe Aida și Albert

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

„Este o luptătoare! Au fost vremuri tulburi pentru ea, dar a fost trup și suflet pentru copii care sunt icoana sufletului ei. Acum și a găsit liniștea și fericirea!/ Doamne Cris, ce trece timpul, ieri erau mititei și azi “fetita ta de zahăr”, cum ii spunea-i când era mititica, îndată te depășește in înălțime. Ești un om minunat/ O luptătoare, și-a dus greul și a suferit mult, deși nu avea pentru ce! Acum e fericita, bravo/ O mama adevărată, sensibila, care da și sufletul pentru copii, jos pălăria”,

au fost câteva dintre mesajele primite de Cristina Spătar din partea fanilor, în secțiunea de comentarii de la postarea ei.

Citește și: „Sincer vă spun, am cam pierdut numărul copiilor” Ce a recunoscut Cristina Spătar, la puțin timp de la nunta cu Vicențiu Mocanu! Nu multă lume știa asta despre ea

Cristina Spătar și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Acolo e locul unde ne facem toate sărbătorile. Şi Crăciunul o să fie tot acolo, lângă băiatul nostru.” Ce decizie a luat tatăl lui Sebi, la două luni de la tragicul eveniment de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: "Mi-e şi frică să mă urc acum în avion". Momente de panică pentru Ruby! Artista este prinsă în Israel, în plin război- radioimpuls.ro

Cristina Spătar, îndrăgostită până peste cap de actualul soț

După o perioadă în care s-a dedicat total creșterii copiilor săi, Cristina Spătar l-a întâlnit pe Vicențiu Mocanu, bărbatul care a readus fericirea și dragostea în viața ei. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu câteva luni, iar la ceva timp după nuntă, vedeta a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire. Cristina Spătar a mărturisit că nu a fost dragoste la prima vedere din partea ei, însă Vicențiu Mocanu a reușit să o cucerească prin gesturile sale romantice și comportamentul său ireproșabil față de frumoasa artistă.

„Cred că după un an de zile, după întâlniri, după gesturi frumoase, după surprize romantice, după ce am dat curs unor vacanțe împreună. Am început să ne cunoaștem, i-am cunoscut familia. Încet-încet. N-a fost dragoste la prima vedere, cel puțin din partea mea. Totul a venit treptat și consider că, la 51 de ani, nu mai e dragostea aia ca la 18, e mult mai rațională și mult mai cerebrală. Pot să zic că a știut el întotdeauna să puncteze atunci când a fost cazul și cu ce a fost cazul. El, ți-am zis, e un cuceritor, nu cred că ar rezista vreo femeie. Chiar îl duce capul să cucerească, dacă își pune mintea. (râde) Avem o vârstă. Și el, anul ăsta, face 50, în octombrie. Avem o experiență de viață, a știut exact ce trebuie să spună și când să spună, ce să facă. Lucrurile au venit de la sine”, a declarat Cristina Spătar pentru Viva.ro.