Au ieșit la iveală noi informații în ceea ce privește dispariția Mihaelei Brezoianu! Ultima dată a fost văzută în sectorul 4 al Capitalei

00:17, iul 20, 2021

Mihaela Brezoianu, în vărstă de 43 de ani, mamă a trei copii și soție devotată familiei pe care o avea, a dispărut subit încă de sâmbătă, 17 iulie.

Care sunt ultimele informații care se știu în legătură cu Mihaela Brezoianu

Din acea zi nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu ea. Rudele femeii sunt îngrijorate peste măsură și și-au trasat în minte toate scenariile rele posibile. Astfel, femeia este căutat în aceste momente de mai multe echipaje de poliție, dar și de rude și voluntari.

Soțul femeii spune că ultima dată când a vorbit cu ea a fost în jurul orei 13:30, atunci Mihaela Brezoianu se afla în Parcul Tineretului și urma să vină acasă. Ea s-a întâlnit cu o rudă undeva în zona Şoseaua Olteniţei din sectorul 4 al Capitalei. Martorii spun că au văzut-o în timp ce se afla într-un tramvai care mergea spre locuința ei din Sectorul 5. Numai că Mihaela nu a mai ajuns acasă.

„La 13:30 am vorbit. Totul ok. La 17:45 am venit acasă şi nu era. Am sunat-o şi mi-a spus că vine acasa. Mi-a spus ca e în parc, în Tineretului. Nu am niciun fel de bănuială, nu a mai plecat şi altă dată. Nu avea niciun fel de bijuterii. În portofel avea 50 lei pe care îi avea să îşi ia un suc.

Am discutat cu ea şi a spus că totul era ok, se comporta normal, nu părea că ar avea ceva vreo problemă care să o determine la vreun gest nebunesc", a declarat Gabriel Brezoianu.

Mihaela Brezoianu a fost căutată prin toate unitățile medicale, pe la rude și pe la prieteni, dar până acum polițiștii nu au reușit să-i găsească urma sau indicii care să ducă la găsirea ei.

Anchetatorii i-au în calcul mai multe ipoteze în ceea ce privește dispariția misterioasă a femeii

Oamenii legii au pe masă mai multe scenarii.

Unul este acela că femeia ar fi plecat intenționat de acasă sau altul că s-ar fi sinucis, dar unul dintre copiii acesteia neagă că mama lui ar fi în stare de așa ceva. O altă ipoteză luată în calcul de anchetatori este cea a unei eventuale tâlhării.

"Nu o văd pe mama să facă aşa ceva. Suntem trei fraţi şi ne iubim, ne respectăm şi ne înţelegem. Şi ea la rândul ei ne iuibea foarte mult şi nu văd de ce ar face asta. Au participat 20 de voluntari care m-au ajutat să încercam s-o gasim ", spune unui dintre copiii femeii dispărute.

În urma anchetei, au ieșit la iveală mai multe informații din spatele ușilor închise. Se pare că Mihaela și soțul ei ar mai fi avut certuri în casă, dar Gabriel Brezoianu neagă.

„Nu aveam treaba, seara stăteam cu ea, mâncam împreuna, avea grijă de casă, de copii", a explicat bărbatul.

Polițiștii fac un apel către cetățeni să-i sprijine cu informații

Mihaela Brezoianu are 43 de ani, 1.62 metri înălţime și aproximativ 75 de kilograme și are tenul deschis la culoare și ochi căprui. La momentul dispariției, ea purta pantaloni negri și un tricou roșu.

Oamenii legii cer sprijinul cetățenilor în încercarea de a o găsi pe femeie. Cei care dețin informații despre Mihaela Brezoianu sunt rugați să anunțe urgent Poliția Capitalei, apelând 112.