Au împodobit bradul și îl așteptau pe Moș Crăciun, însă ce au găsit sub brad i-a îngrozit până în măduva oaselor. O familie s-a trezit cu un „musafir” veninos în casă, chiar înainte de sărbători

In articol:

Toată lumea s-a pregătit în ultimele zile pentru Crăciun. Oamenii au împodobit brazii cu ornamente frumoase, au așezat cadouri sub ei și au așteptat în liniște ca ziua cea mare să vină.

O familie din Africa de Sud a primit însă orice altceva, mai puțin un Crăciun liniștit, și asta pentru că sub pomul lor se afla o adevărată „surpriză mortală”.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Citește și: Bogdan Mocanu este pregătit să devină tată! A spus-o chiar el: „Asta îmi doresc”

În loc de cadouri, o familie s-a ales cu un șarpe veninos sub brad

În febra pregătirilor, oamenii au uitat să închidă ușa casei, care dădea spre grădina acesteia. Astfel, prin crăpătură a intrat unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume, Black Mamba.

Veninul acestuia poate ucide un om în doar 20 de minute, așa că nu e de mirare că, în momentul în care l-au descoperit sub bradul de Crăciun, oamenii au chemat urgent un profesionist, care să ia creatura și să redea liniștea

familiei de africani.

„Moșul mi-a lăsat un cadou de Crăciun devreme, deși nu la mine acasă, nu, sub bradul altcuiva din Queensburgh. Ei bine, de fapt, șarpele era afară când a fost deranjat de grădinar. Apoi s-a îndepărtat de el, de frică, a văzut ușa deschisă și a intrat înăuntru. De acolo, a urcat pe bradul de Crăciun și pe un mic raft deasupra lui. Apoi, în timp ce eram pe drum, a alunecat înapoi în copac și s-a ascuns în partea de jos, în spatele unui difuzor. Mi-aș dori să mă aștepte în copac. Asta ar fi făcut niște fotografii cool!😂 L-am ridicat de unde se ascundea, cu cleștele, l-am ridicat peste fire și lucruri care puteau fi răsturnate, l-am pus pe podeaua lounge și l-am prins. Are vreo 2, 2,1m, lipsește și puțin din coadă. Un exemplar destul de relaxat, în ciuda calvarului său. Familia a fost destul de șocată, după cum vă puteți imagina. Este unul dintre cele mai amuzante locuri în care am găsit o mamba. Sunt sigur că mulți dintre voi care citiți asta v-ați gândit la glume despre acest scenariu ”, a scris Nick Evans, salvatorul care a luat șarpele, pe Facebook.

Citește și: El este șoferul de 19 ani care a ucis un copil de 11 ani pe trecerea de pietoni, în Petroșani! Tânărul a lovit în plin un grup de elevi