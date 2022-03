Au plătit plinul la mașină cu trei găleți de monede. Gestul unor tineri din Bacău, care au vrut să protesteze împotriva războiului, într-o benzinărie rusească: "Am cerșit mărunt prin toate magazinele"

In articol:

Trei tineri din Bacău au decis să protesteze într-un mod inedit împotriva războiului din Ucraina. Ei au făcut plinul într-o benzinărie a unei firme rusești, însă când au ajuns la casă angajații au avut parte de o surpriză.

Trei găleți cu monede, în schimbul unui plin la mașină

Trei tineri din Bacău au alimentat la o stație peco a unei firme rusești, apoi au mers să plătească. Când au ajuns, însă, în fața angajaților, aceștia au pus pe masă trei găleți pline cu monede, în semn de protest față de război: "A durat aproape o lună, am cerșit mărunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii străzilor( că le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor, și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil (firmă rusească), ieșirea din Bacău.", a scris unul dintre tineri, pe contul personal de Facebook.

Angatele benzinăriei au refuzat să primească banii în monede

Gestul tinerilor le-a luat prin surprindere și pe angajatele benzinăriei, care au fost uimite să vadă gălețile pline cu bani, așezate pe tejghea.

În videoclip se vede clar cum acestea refuză să primească plata sub formă de monede și le cere clienților să oprească filmarea: "Am făcut și noi plinul și vrem să plătim. E mai mult oricum, e cu tips. Amestecături...Noi am alimentat. Nu îi puteți primi? Nu sunt bani? Ia uitați, sunt bani. Aurul rusesc.", a fost reacția tinerilor la refuzul angajatelor de a primi monedele.

Imagini surprinse în benzinăria cu pricina [Sursa foto: Captură video]