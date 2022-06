"Au respectat faptul că doi ani am învățat online". Le-a picat fața sau subiectul preferat? Reacțiile elevilor după prima probă scrisă de la BAC | EXCLUSIV

In articol:

Astăzi a avut loc prima probă scrisă la BAC, la materia limba și literatura română. Emoționați, elevii au mers încrezători și curioși ce operă literară le va pica. Mulți s-au bucurat, alții și-ar fi dorit altceva, dar cert este că anul acesta a fost despre comedie.

"A u respectat faptul că doi ani am învățat online"

Imediat cum au ieșit de pe băncile unde au scris tot ce au învățat în cei 4 ani de liceu, WOWbiz.ro i-a întâmpinat pe elevii de la un liceu de prestigiu din București. Aceștia ne-au oferit primele reacții după încheierea primei probe și am aflat nivelul de dificultate al subiectelor de anul acesta de la limba română.

"Subiectele mi s-au părut foarte ușoare, mă așteptam să fie mult mai grele de atât. A fost super ușor, super ok, chiar nu trebuia să stai prea mult să înveți să le rezolvi.", a spus una dintre eleve.

"Subiectele mi s-au părut foarte ok, din orice punct de vedere. Chiar au respectat faptul că doi ani am învățat online, mi s-a părut că au dat foarte ușor. Mă aștept să iau peste 9.", a precizat o altă elevă a liceului respectiv.

După BAC se anunță planuri mari de viitor

Mulțumiți de subiecte, unii dintre elevi și-au planificat deja viitorul, știind deja la ce facultate vor aplica și ce meserie vor urma. Iată ce domenii sunt primele vânate.

"Prima probă nu a fost atât de grea pe cât mă așteptam, mă așteptam să fie mult mai greu. Zic că de un 7-8 am făcut. Cele mai mari emoții le am pentru proba la istorie. La subiectul 3 a fost foarte ușor, ne-a picat o comedie pe care am studiat-o, "O scrisoare pierdută". Chiar dacă a fost online, nu ai cum să nu iei cel puțin 7. O să dau la facultatea de drept și mai departe să merg pe notariat.", a declarat o elevă a liceului de top din București.

"La prima probă a fost foarte bine. Suntem, sigur, mult mai liniștiți cu toții acum, după ce a trecut acest moment. De dimineață a fost o panică generală pentru toată lumea. Pentru proba aceasta am avut cele mai mari emoții și, din fericire, a trecut, a fost prima și a fost în regulă. Subiectele au fost potrivite, nu au fost grele, oricum este un examen care se bazează foarte mult pe atenție. O să iau cu siguranță peste 9. În viitor, îmi doresc să studiez orice în zona de marketing, ceva creativ, dar nu știu exact ce-mi doresc să devin.", a mai mărturisit o altă elevă, imediat după terminarea primei probe de BAC.