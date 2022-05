„Au spus că am cumpărat un copil” Viorica Dăncilă a dezvăluit totul despre momentul adopției fiului ei 

In articol:

Viorica Dăncilă a intrat în atenția publicului în momentul în care a fost numită premier al României, iar ulterior a fost contracandidatul lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019.

Despre fostul premier s-au spus și s-au scris multe, însă recent a făcut o serie de mărturisiri emoționante cu privire la familia ei.

Fiul Vioricăi Dăncilă a fost adoptat în anii `90, iar la acel moment, așa cum a povestit chiar fostul premier, atât ea, cât și soțul ei erau la început de drum.

Viorica Dăncilă, totul despre momentul adopției lui Victor

În emisiune „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Viorica Dăncilă a discutat despre momentul în care l-a văzut pentru prima dată pe fiul ei Victor, dar și despre decizia de a adopta un copil.

„Eram inginer la Videle(...) una dintre colege era centralistă și vorbise cu cineva de la spital și mi-a spus că este un copil abandonat la spital și că plânge foarte tare și că nu are nici lapte nici scutece. Totul se întâmpla în 1990, imediat după Revoluție. Am vorbit cu ea să îi ducem niște lapte, niște scutece, am mers pe la ora 09:00.

Citeste si: Marcel Ciolacu avertizează că deciziile luate de Guvernul Cîțu pot duce la înghețarea salariilor și pensiilor: „Trebuie să prezinte situația românilor”

L-am văzut pe Victor, plângea foarte tare și în momentul ala mi-am dat seama că eu nu pot să îl las acolo. Țipătul lui era de fapt un strigăt de ajutor. El era singur și avea nevoie de cineva care efectiv să îi fie alături și să îi ofere iubire. M-am întors acasă și i-am spus soțului meu de pasul pe care voiam să-l fac.

Nu a fost ușor, aveam 26 de ani, eram și noi la început de drum, aveam un apartament în care era mobilată doar o cameră. Nu pot să spun că eram în postura de a adopta un copil. Puteam să avem noi un copil.

Este greu să iei o astfel de decizie, mai ales că atunci nu exista atâta aparatură să vezi dacă copilul are probleme de sănătate, nu exista un consult riguros, dar am venit foarte hotărâtă și i-am spus soțului meu. El a crezut că este o decizie de moment. L-am luat a doua zi, l-am văzut pe Victor, a treia zi m-am internat cu Victor în spital pentru că trebuia să învăț să am grijă de el, să îi dau să mănânce, să îl schimb, să mi-l apropii, să știu ce să fac dacă copilul are o problemă și apoi l-am luat acasă(...) Victor a devenit universul nostru”, a mărturisit Viorica Dăncilă, la „În oglindă”.

Citeste si: De ce să pui spumă de ras în mașina de spălat. Trucul simplu care îți rezolva o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mama sa l-a iubit enorm pe Victor, așa cum a povestit chiar Viorica Dăncilă în emisiunea moderată de Mihai Ghiță, însă au avut o discuție în timpul căreia i-a lăudat decizia, dar a sfătuit-o să nu facă vreo diferență între Victor și un eventual viitor copil pe care îl va aduce pe lume. Atunci, Viorica Dăncilă a decis că „nu trebuie să mai fie un alt copil”.

„Nu mi-ar fi fost frică nu fac diferența, dar mi-ar fi fost frică ca Victor să nu trăiască cu ideea că acord mai multă atenție și mai multă dragoste celuilalt”, a explicat ea.

„Au spus că am cumpărat un copil”

Viorica Dăncilă [Sursa foto: Captură YouTube]

Fostul premier a discutat și despre momentele în care s-a adus în spațiul public subiectul adopției lui Victor, fiind judecată pentru cele făcute. Politicianul spune că acelea au fost unele dintre cele mai urâte situații pe care l-a trăit în viața publică.

„ Ceea ce pentru mine a fost extraordinar de urât, a fost nu faptul că au vorbit de adopție, este un lucru pe care l-aș face oricând, îmi iubesc enorm de mult copilul, dar modul în care au ridicat această problemă... au spus că am cumpărat un copil. Cât de jos poți să ajungi ca să faci referire la un aspect atât de urât”, a explicat ea.

Întrebată de Mihai Ghiță de ce crede că s-au spus astfel de lucruri în spațiul public, Viorica Dăncilă a precizat că îi este foarte greu de înțeles.

Citeste si: Viorica Dăncilă a anticipat bine: soțul și fiul fostului premier rămân fără joburile bine plătite?! Situație dificilă în familia PSD-istei! Dezvăluiri exclusive

„ Îmi este foarte greu de înțeles, pentru că eu am parcurs toate etapele legale, iar fiul meu a fost abandonat în spital deci nu puteam să îmi cumpăr un copil. Au fost făcute pentru a răni, pentru a aduce în spațiul public anumite acuzații. Atunci când ești un om corect(...) trebuie cineva să găsească anumite lucruri urâte prin care să te pună la colț, dar aici se ridică o întrebare? Eu mi-am asumat această luptă, această luptă trebuia dusă cu mine”, a mărturisit fostul premier.

Cum a aflat Victor că este adoptat

Fiul Vioricăi Dăncilă știa deja că este adoptat la acele momente, iar fostul premier spune că după acuzațiile din spațiul public, s-a simțit vinovată pentru pașii din politică.

„Victor știa pentru că au avut grijă niște copii, mai demult, să îi spună acest lucru. Și am avut mai de mult o discuție cu el, știa despre acest lucru, dar vă dați seama că nu a fost confortabil când toată țara a făcut un subiect din adopția lui(...) acest lucru era un episod din familia noastră(...) M-am simțit vinovată că am făcut acești pași în politică, iar dacă stăteam de-o parte poate că nu se ajungea aici și puteam să îmi ocrotesc copilul”, a mai explicat ea, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Citeste si: Viorica Dăncila va publica o carte! Detalii picante despre relația cu Liviu Dragnea