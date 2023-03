Au trecut 13 ani de când soția lui Gheorghe Turda s-a stins din viață. Artistul nu poate uita nici astăzi chinurile prin care a trecut Elisabeta: „A fost cumplit de greu”

In articol:

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din țara noastră. La 75 de ani, artistul se poate lăuda cu o carieră de succes, care se întinde pe mai multe decenii. În schimb, în ceea ce privește viața sa personală, acesta nu a fost la fel de norocos.

Solistul a avut o relație timp de 37 de ani cu Elisabeta, mama celor două fiice ale sale, Anca și Voichița. Din nefericire, povestea lor de iubire s-a încheiat prea devreme, atunci când aceasta s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Captură YouTube]

Boala necruțătoare care a răpus-o pe soția lui Gheorghe Turda

Elisabeta Turda a fost marea iubire a interpretului de muzică populară. Aceasta a fost prim-balerină solistă în ansamblul Rapsodia. Din nefericire, în urma unui turneu pe care l-a susținut împreună cu colegii săi la Hiroshima, artista s-a îmbolnăvit în anul 1987 de leucemie.

Elisabeta a luptat cu boala timp de 22 de ani, perioadă în care artistul i-a fost mereu alături partenerei sale de viață și a încercat să îi aline, așa cum a putut, suferința nemărginită.

Au trecut 13 ani de când boala a răpus-o pe soția interpretului, însă acesta nu poate uita nici astăzi clipele dificile prin care a trecut partenera sa de viață. De fiecare dată când vorbește despre cea pe care a iubit-o atât de mult, din ochii artistului se revarsă râuri de lacrimi.

„A fost o relație foarte frumoasa de 37 ani pana cand s-a imbolnavit in Japonia de leucemie, saraca. A fost cumplit de greu pentru ca avea o boala incurabila, leucemia. Am tinut-o peste 22 ani in viata prin atașamentul meu de tata. A fost cumplit de greu! I-as spune: mai ramai langa mine! Ea m-a ajutat foarte mult in viata. Si a suferit foarte mult atunci cand am trecut prin niste cumpene ale vietii mele. Au fost foarte grele in vremurile acelea. Noi am pornit de la zero ca simpli familisti”, a marturisit Gheorghe Turda cu lacrimi in ochi, în podcastul lui Adrian Artene.

Artistul a vorbit despre suferințele pe care le-a îndurat soția sa. [Sursa foto: Captură YouTube]

