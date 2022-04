In articol:

Tim Bergling a fost un Dj de origine suedeză, producător de discuri, muzician și compozitor. La vârsta de 16 ani, Bergling a început să-și posteze remixurile pe forumuri de muzică electronică, ceea ce a dus la primul său contract de discuri.

Celebrul DJ suedez Avicii a murit pe 20 aprilie 2018

El a devenit cunoscut în 2011 cu single-ul său „Levels”.

Avicii s-a născut pe 8 septembrie 1989, în Suedia. A fost unul dintre cei patru copii ai familiei și a fost puternic influențat de fratele său mai mare, care s-a întâmplat să fie și muzician și DJ.

Avicii a început să facă muzică la vârsta de 16 ani. În câteva luni, a început să-și posteze muzica pe diverse forumuri de muzică electronică online. A remixat o serie de cântece clasice în primii săi ani. Munca lui a ajuns la oamenii potriviți și în curând a început să fie abordat de casele de discuri binecunoscute. Muzica lui semăna cu cea a grupului popular „Swedish House Mafia” și asta l-a ajutat să câștige o mulțime de fani.



S-au făcut 4 ani de la moartea lui Avicii, Dj-ul suedez adorat de o mulțime de oameni [Sursa foto: https://www.instagram.com/avicii/]

El a amestecat sunete profunde de bass house cu sunete melodice. Muzica lui Avicii a fost apreciată de DJ Tiësto și Pete Tong. Tiësto l-a prezentat pe Avicii unui număr de DJ profesioniști și, de asemenea, a organizat spectacole live pentru el, în localuri mici. Succesele sale inițiale l-au făcut pe Avicii să facă cunoștință cu oamenii potriviți din industria muzicală. Până în 2011, el terminase deja de lucrat la single-ul său revoluționar, „Levels”.

Cântecul a inclus vocea din celebrul cântec din anii 60, inspirat de gospel, „Something's got a Hold on Me”, de Etta James. „Levels” a făcut furori la nivel național și internațional și a stabilit Avicii în arena muzicală mainstream. Piesa și-a făcut loc printre primele 10 hituri ale multor țări europene și a făcut, de asemenea, furori în SUA.

În același an, s-a confruntat și cu o ușoară controversă. O parte din single-ul său „Fade into Darkness” a fost folosit fără permisiunea lui de Leona Lewis, pe single-ul ei „Collide”. Leona nu l-a creditat pe Avicii, iar toată chestiunea a ajuns în instanță. Ulterior, avocatul Leonei i-a oferit lui Avicii un album de colaborare cu clientul său. Avicii a acceptat oferta, iar chestiunea a fost rezolvată. În 2012, a lansat câteva single-uri mai de succes, cum ar fi „Siluete”, „Dancing in my Head”, „Stay with You” și „Let it Go”. Ultimele două piese erau de pe albumul său de studio de debut, pe care a anunțat că îl va lansa în 2013. „Wake Me Up” a devenit cel mai rapid vândut single în Marea Britanie până la sfârșitul lunii iulie. Single-ul a înregistrat, de asemenea, un record pentru a rămâne în topul topului muzical „Dance/Electronic” al „Billboard” timp de 14 săptămâni. Avicii a lansat mai multe single-uri de pe album în lunile următoare, crescând doar curiozitatea față de albumul său.



Avicii era cunoscut ca fiind un alcoolic puternic, iar obiceiul îi afectase sănătatea. În 2012, a fost diagnosticat cu pancreatită acută și i s-au îndepărtat vezica biliară și apendicele. În ciuda preocupărilor legate de sănătate, el a continuat să facă turnee. Până în 2017, a început să vorbească deschis despre depresie și gânduri suicidare. Depresia este foarte răspândită la artiști, iar Avicii a devenit una dintre ultimele sale victime.

Pe 20 aprilie 2018, trupul neînsuflețit a lui Avici i a fost găsit în camera sa de hotel de lângă Muscat, Oman. Câteva zile mai târziu, familia sa a dezvăluit că s-a sinucis. Ultimele sale cuvinte scrise înainte să comită sinuciderea au fost: "Eliberarea sufletului este ultima etapă, înainte de a o lua de la capăt".

Cum l-au comemorat colegii săi pe Avicii

În 2019, familia lui creat Fundația Tim Bergling pentru a strânge bani și a crește informarea cu privire la mai multe cauze, printre care cele referitoare la bolile mentale și la prevenția sinuciderii. Totodată, un muzeu dedicat vieții și carierei lui Avicii a fost deschis anul trecut.



Tot anul trecut, Google l-a omagiat pe Avicii fix de aniversarea lui, pe 8 septembrie, cu un nou Google Doodle care a apărut în 46 de țări. Doodle-ul este însoțit de un video muzical, în care apar momente importante din viața lui Avicii. Melodia care se aude pe fundal, ”Wake me up”, este un mare succes al DJ-ului și producătorului muzical.







surse: thefamouspeople.com, spynews.ro